Segundo domingo do Arraiá do Povo garante shows e diversão pra todos

Com estreia de sucesso no último dia 30, o Arraiá do Povo 2025 segue atraindo milhares de forrozeiros para celebrar a cultura e as tradições juninas na Orla de Atalaia, em Aracaju. Neste segundo domingo de programação, 8, a diversão ficou por conta da banda ‘Cuscus com Leite’ e dos artistas Vitor Fernandes e Henry Freitas. Até 29 de junho, o evento contará com mais de 100 atrações no palco principal batizado de Rogério, em homenagem ao cantor e compositor sergipano autor do hino ‘Sergipe é o país do forró’.

Para abrir a noite no maior São João à beira-mar do Brasil e reforçar o compromisso com a valorização dos talentos locais, o palco do Arraiá do Povo recebeu os vocalistas Tiago Gomes e Barbie Santiago, da banda ‘Cuscus com Leite’. Presença confirmada em outras edições do evento, a atração faz parte da programação que, este ano, conta com mais de 90% de artistas sergipanos. “São mais de 20 anos de história, essa já é a nossa terceira participação aqui no Arraiá do Povo. A gente está muito feliz. Agradecemos ao Governo do Estado, que valoriza realmente os artistas da terra e parabenizamos por abrir esse espaço para mostrarmos um pouquinho do nosso trabalho e nossa cultura”, disse a dupla.

O festejo seguiu ao som do cantor e compositor Vitor Fernandes. O pernambucano, que leva o título de ‘rei do piseiro’, fez um show marcado pelo que chama de ‘forró apaixonado’, embalando o público com músicas que falam sobre amor. Em seu terceiro ano consecutivo no evento, Vitor também ressaltou a grandiosidade da programação e diversidade de artistas renomeados. “Parabenizar aqui a todos os envolvidos. Eu sou um cara que observa demais todas as grades do Brasil e, assim, é muito forte, muito bonito, surpreendente o tamanho do evento que é aqui o Arraiá do Povo em termos de tudo, estrutura, grade. Parabéns de verdade, está sensacional”, frisou.

A noite no palco Rogério foi fechada ao som do também pernambucano Henry Freitas, natural do município de Recife e conhecido por seus shows ‘terapêuticos’, que levam alegria e diversão para o público. Para hoje, o repertório também contou com os forrós mais tradicionais. A diversidade de ritmos e gêneros no festejo foi mencionada pelo artista. “Quero parabenizar, porque isso é muito legal e, de certa forma, engrandece cada vez mais esse movimento junino. O máximo de mistura que a gente puder fazer, eu acho que enriquece cada vez mais nossa cultura e faz com que a festa cresça ainda mais”, destacou.

Público

Para garantir um lugar próximo ao palco, Suelen Oliveira chegou cedo ao Arraiá. “Eu sou fã do Henry. Hoje eu tinha que estar na grade de qualquer jeito”, contou empolgada. Natural de Minas Gerais, Suellen mora em Aracaju há mais de 12 anos. Atraída pelo show do cantor preferido, essa foi a sua primeira vez na edição que chamou sua atenção pela organização e tranquilidade do ambiente. “A segurança é primordial para estarmos aqui, não somente os adultos, mas as crianças também. Vimos muita família por aqui, então entendemos que é um ambiente seguro, que realmente está sendo visado e bem estruturado”, salientou.

Com acúmulo de boas experiências em noites anteriores, Rivonaldo Fontes sentiu-se seguro em levar o filho para a programação deste domingo. “Desde quarta-feira eu venho com minha esposa curtir essa festa e hoje trouxe meu filho, que gosta do Henry Freitas, para prestigiar o show”, disse.

Atraídos pelo forró, a família de Ana Félix também marcou presença. Ao lado dos filhos, netos e genros, ela contou que foram assistir à banda ‘Cuscus com Leite’. Além dos shows, o ambiente seguro garantiu a diversão. “O governo está de parabéns. Por isso que eu vim, trouxe os netos pequenininhos, porque toda hora é polícia, toda hora é segurança”, pontuou.

Thaylane de Oliveira esteve com a família no início dos shows. Chegaram sem compromisso, para conhecer a estrutura. A ideia era ficar pela Vila do Forró, cidade cenográfica, mas foram atraídos pelas belezas do caminho e do palco Rogério, que este ano foi adornado por xilogravuras. “Eu fiquei admirada e desde a hora que cheguei falei do quanto que a estrutura está perfeita, muito organizada. Você vai passando e vendo as barraquinhas ali dos ambulantes enumeradas, com espaço, o que evita aquela aglomeração e fila, ou seja, quem quiser beber, acho que consegue com tranquilidade devido ao quantitativo de barracas. Eu achei tudo muito incrível”, observou Thaylane, que já pensa em voltar ao Arraiá do Povo outras vezes.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Thalys Rodrigues