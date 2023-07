Segundo o SUS, Lagarto tem mais de 115 mil habitantes

Dados do Sistema Único de Saúde apontam maior crescimento populacional de Lagarto e divergem de números apresentados pelo Censo do IBGE_

O Ministério da Saúde, através de relatório de cadastro individual da Atenção Primária, informa que o município de Lagarto possui atualmente 115.920 habitantes, sendo 60.592 mulheres e 55.186 homens.

Os números do Ministério da Saúde divergem bastante dos dados apresentados pelo Censo do IBGE 2023, que diz que Lagarto possui apenas 101.579 habitantes. Os números do IBGE trazem um crescimento de apenas 7% num intervalo de 12 anos.

Além disso, convém lembrar que o IBGE registrou como fechados mais de 6 mil domicílios em Lagarto e não contabilizou ainda outras 3.649 residências que foram registradas como habitação sazonal, ou seja, moram e trabalham durante a semana na cidade, mas viajam aos finais de semana.

Com mais de 30 anos de existência, o Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado o maior plano de saúde do mundo. Atualmente, ele atende mais de 190 milhões de pessoas – 80% delas dependem, exclusivamente, dos serviços públicos para qualquer atendimento de saúde.

Por Fábio Viana