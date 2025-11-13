Segundona do Turista anima a tradicional Rua São João na segunda-feira

A tradicional Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju, será novamente tomada pelo forró e pela animação na próxima segunda-feira, 17, com mais uma edição da Segundona do Turista. Realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), o evento promete uma noite repleta de cultura, alegria e valorização das tradições nordestinas.

A programação começará às 18h, com o show de João Araújo, abrindo a festa com muito forró. Em seguida, às 20h, será a vez da Quadrilha Junina Encanto do Matuto, que vai levar para o público todo o brilho, o ritmo e a emoção do autêntico São João sergipano. Para encerrar a noite, às 21h, o grupo Forró Maturi garante o arrasta-pé até o fim da festa.

Mais do que um ponto de encontro entre moradores e visitantes, a Segundona do Turista se consolida como um espaço de celebração da cultura popular, reunindo artistas, quadrilheiros e amantes do forró na emblemática Rua São João — um verdadeiro patrimônio vivo da cultura sergipana.

A iniciativa conta com a parceria do Centro Social e Cultural São João de Deus e o apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

Realizada quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, a Segundona do Turista segue com programação até dezembro.

Foto: Igor Matias