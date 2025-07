SEGUNDONA DO TURISTA ANIMA A VÉSPERA DE FERIADO COM FORRÓ E TRADIÇÃO NA RUA SÃO JOÃO, EM ARACAJU

Na véspera do feriado pelos 205 anos de Emancipação Política de Sergipe, as comemorações começaram cedo na Rua São João, nesta segunda-feira, 7, com mais uma edição da Segundona do Turista.

O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus. A ação conta também com o apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

A programação da noite contou com apresentações de Glaubert Santos, da Quadrilha Junina Retirantes do Sertão, de Frei Paulo, e do grupo Grilo do Forró, que garantiram o arrasta-pé na noite que antecede a data histórica.

Responsável por abrir o festejo, Glaubert Santos se emocionou ao lembrar do pai, o saudoso sanfoneiro Ismael, falecido em 2015. “Toco o forró tradicional, com esse compromisso com a cultura. Meu pai viveu tudo isso, lá na década de 1980. Ele se apresentou muitas vezes nesse palco, ao lado de vários colegas. Para mim é sempre uma honra estar aqui, nesse ponto de partida, na Rua de São João. É uma honra imensa”, afirmou.

Moradora da Rua São João há 40 anos, Auxiliadora Rezende, natural de Itabi, aproveitou a oportunidade para viver o forró perto de casa. “Acho esse projeto importantíssimo, pois mostra a cultura do nosso estado, que é muito linda e atrai muitos turistas. Claro que escolhemos antecipar o feriado aqui, é o melhor lugar”, avaliou ela.

Quem também aproveitou a noite foi Sílvia Santana, de Aracaju, que convidou os amigos para dançar. “Escolhi a Rua São João porque junho acabou, mas a minha vontade de dançar forró não. Então, na véspera do feriado, nada melhor do que continuar dançando. Espero que isso se estenda até o fim do mês, do ano, porque ainda queremos continuar vindo aqui”, disse.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações semanais de forró e outras manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

Foto: Julia Rodrigues