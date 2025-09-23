Segundona do Turista anima Rua São João com forró e tradição

A Segundona do Turista segue fortalecendo sua marca como ponto de encontro quinzenal da cultura sergipana, unindo tradição, música e manifestações populares. Nesta segunda-feira, 22, mais uma edição do evento movimentou a tradicional Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju, e reuniu moradores e forrozeiros em uma noite de celebração à sergipanidade. A iniciativa é realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus.

Quem abriu a noite foi a Banda Piauí, trazendo o forró tradicional e colocando o público para dançar. Já o encerramento ficou por conta de Elias da Sanfona, que trouxe um repertório vibrante e repleto de clássicos do autêntico pé de serra.

O cantor Juraci Piauí destacou o orgulho de se apresentar na Rua São João e ressaltou a importância da Segundona do Turista para a valorização da classe artística sergipana.

“É uma honra imensa para nós, artistas sergipanos, subir ao palco da Rua São João e participar desse belíssimo projeto que é a Segundona do Turista, realizado pelo Governo do Estado com apoio da Funcap. Para a classe artística, é muito importante, porque leva o nosso trabalho além das fronteiras de Sergipe. Em muitos lugares onde nos apresentamos, o público já nos conhece, e isso é fruto do apoio que temos recebido. Só Sergipe tem um projeto tão valioso como esse”, afirmou.

Público aprova

A manicure Ângela Maria falou com orgulho sobre viver de perto a tradição da Segundona do Turista. “É uma alegria enorme poder curtir esse forró maravilhoso aqui na Rua São João. A cada quinzena, a Segundona nos lembra da força da nossa cultura e do quanto é bom ser sergipana. Tenho orgulho de participar, de dançar, de me divertir e de trazer quem eu posso para conhecer também. É uma festa que aquece o coração e que a gente nunca se cansa de viver”, contou, emocionada.

Já o músico Nilson Santos fez questão de prestigiar mais uma edição da Segundona do Turista e destacou o sentimento de pertencimento que o evento desperta.

“Estar aqui, na Rua São João, é se sentir em casa. A Segundona é muito mais que uma festa, é um espaço de encontro da nossa gente, onde a música, a cultura e a alegria se misturam. Para nós, que também vivemos da arte, é motivo de felicidade ver essa tradição forte, pulsante e cheia de vida”, afirmou.

Para o sergipano Regilvan Santos, a Segundona do Turista é mais do que uma simples festa: é um espaço de preservação da tradição e de fortalecimento da identidade cultural. Ele reforçou a importância de haver, em plena segunda-feira, um evento que une famílias, turistas e moradores em torno do forró.

“Gosto de falar do forró e sempre cito a Segundona como exemplo. Aqui, a gente encontra um ambiente tranquilo, familiar, com música autêntica e de qualidade. É de fato o nosso São João fora de junho, um espaço que valoriza a cultura e dá alegria ao começo da semana. Eu me sinto orgulhoso de participar e de ver tanta gente se divertindo com o que é nosso de verdade”, afirmou.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações quinzenais de forró e manifestações populares locais. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

A iniciativa conta também com o apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom). A cada edição, o evento reforça o compromisso de valorizar as tradições do estado e oferecer ao público experiências que unem música, dança e o calor humano característico do povo sergipano.

Foto: Victoria Navarro