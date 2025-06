Segundona do Turista anima véspera de São João com forró tradicional

O clima junino segue forte em Aracaju com mais uma edição da Segundona do Turista, na tradicional Rua São João, no Bairro Industrial. Na próxima segunda-feira, dia 23, véspera de São João, o público vai poder curtir uma programação especial que promete muita música, dança e celebração da cultura nordestina.

A partir das 18h, quem abre a noite é Robson do Rojão, trazendo muito forró e animação. Às 20h, a festa continua com a apresentação da Quadrilha Junina Festa na Roça, levando ao palco toda a beleza e tradição das quadrilhas juninas sergipanas. Encerrando a noite, às 21h, é a vez do Trio Itapoã, que promete colocar todo mundo pra dançar ao som de muito arrasta-pé.

A Segundona do Turista busca valorizar artistas locais, levar a cultura sergipana a diferentes regiões do estado e acontece às segundas-feiras. A programação segue até dezembro, com shows de forró, quadrilhas juninas e apresentações de grupos folclóricos e parafolclóricos.

O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus. Conta, ainda, com o apoio das secretarias de Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

Programação

Dia 23

18h – Robson do Rojão

20h – Quadrilha Junina Festa na Roça

21h – Trio Itapoã

Foto: Igor Matias