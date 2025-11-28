Segundona do Turista apresenta programação especial na Rua São João nesta segunda

A Rua São João, um dos principais pontos de referência cultural de Aracaju, recebe, na próxima segunda-feira, dia 1º de dezembro, mais uma edição da Segundona do Turista, evento realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap). A iniciativa, que já se consolidou como atração semanal voltada à promoção da cultura sergipana e ao fortalecimento do turismo local, traz uma programação diversificada voltada para turistas e moradores.

A partir das 18h, o público será recebido ao som de Robertinho dos 8 Baixos, que abre a noite com um repertório tradicional de forró pé de serra, destacando a sonoridade característica da sanfona de oito baixos, patrimônio cultural nordestino.

Às 20h, a festa ganha ainda mais cor e movimento com a apresentação da Quadrilha Raio da Silibrina, grupo reconhecido por suas coreografias, figurinos e performances que preservam a tradição junina e encantam o público pela estética e pela energia contagiante.

Encerrando a programação, às 21h, sobe ao palco a dupla Zito & Zety, trazendo um show voltado ao forró contemporâneo, com músicas que dialogam com diferentes gerações e reforçam a identidade musical nordestina.

O evento é uma iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus e com apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar os artistas locais e descentralizar a cultura, levando atrações de diversas partes do estado para celebrar o forró e as tradições sergipanas. O evento ocorre quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, e seguirá com sua programação até dezembro.

Foto: Erick O’Hara