Segundona do Turista atrai sergipanos e visitantes na reta final de junho

Tradição e forró transformam a Rua São João em parada obrigatória

Junho vai se despedindo, mas o forró continua firme na Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju. Na última segunda-feira do mês, a tradicional Segundona do Turista mais uma vez atraiu moradores e visitantes que lotaram o espaço em busca do autêntico São João sergipano. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), mantém viva uma das manifestações culturais mais simbólicas do estado, reunindo turistas e sergipanos em uma celebração marcada pela alegria, pelo forró pé de serra e pelas tradições juninas.

Quem passa pela Rua São João sente de perto o clima de pertencimento que toma conta do ambiente. Com bandeirolas coloridas, comidas típicas e apresentações que celebram o forró raiz, a Segundona se destaca como ponto de encontro entre gerações e culturas. Seja para quem participa desde criança ou para quem veio pela primeira vez, a sensação é de acolhimento e encantamento.

De Minas Gerais, as amigas Letícia Amorim e Maria Tereza vieram especialmente para viver o São João do ‘país do forró’. Encantadas com a receptividade e com a força da tradição nordestina, elas aproveitaram a Segundona do Turista para curtir o autêntico forró sergipano. “A recepção aqui é maravilhosa, a energia é contagiante e o forró é, sem dúvida, o melhor do mundo. Sergipe está de parabéns”, disse Letícia.

Ariane Magalhães é sergipana e faz questão de dizer, com orgulho, que é da Rua de São João. Filha do ex-quadrilheiro e morador tradicional da região, Arnaldo Magalhães, ela cresceu respirando cultura popular e festejos juninos. “Esse é o meu sangue, fui criada aqui. Eu queria poder vir toda segunda-feira. O ambiente é gostoso, familiar, cheio de história. Hoje, fiz questão de ir até a Orla e voltar com o Gonzagão Itinerante só pra ter a experiência completa. Mesmo sendo filha da casa, isso aqui sempre me encanta”, destacou.

Já Arnaldo carrega no peito a história viva da Rua de São João. Aos 76 anos, ele relembrou com orgulho o tempo em que foi quadrilheiro, há 55 anos, e afirmou que sua paixão pela cultura junina só aumenta com o tempo. Com forró no pé e brilho nos olhos, ele fala da tradição como quem vive cada detalhe com emoção. “Esse lugar é mágico. Eu já dancei muito forró aqui e, se depender de mim, vou continuar dançando. Não saio daqui por nada”, enfatizou ele.

Encantamento

Ao longo da noite, o que se vê é um público diverso, que dança, registra momentos e reforça o orgulho de pertencer ao ‘país do forró’. Muitos visitantes, inclusive de outros estados, surpreendem-se com a força e o carinho com que Sergipe celebra o São João. Outros, que já conheciam a fama da Segundona, voltam sempre que podem para reviver o clima que só a Rua São João proporciona.

O servidor público Pedro Fraga escolheu a Segundona do Turista para encerrar o mês junino com chave de ouro. Ao lado de um grupo de amigos, todos sergipanos e apaixonados pelo tradicional forró pé de serra, ele aproveitou a noite na Rua de São João para reviver memórias e celebrar as raízes culturais do estado. “A gente curtiu bastante o Arraiá do Povo durante todo o mês, mas quis finalizar em grande estilo aqui na Rua São João, onde tudo tem esse clima mais raiz. É como voltar no tempo, com forró de verdade, sanfona e muita alegria. Isso aqui é Sergipe puro”, avaliou.

Leandro Alcântara e o amigo Paulo Alberto, do Rio de Janeiro, escolheram a Segundona do Turista para terminar a passagem por Sergipe em clima de forró tradicional. “Hoje é nosso último dia aqui e a gente quis aproveitar ao máximo. Eu não fazia ideia do que seria esse lugar e, quando cheguei, me encantei. Aprendi até a dançar forró e arrisquei uns passos na pista. Que gente maravilhosa, que energia boa!”, expressou Leandro.

Gorete Ramos veio de São Paulo especialmente para aproveitar o clima junino ao lado do esposo, Luiz Otávio. Ela relatou que sempre teve vontade de viver de perto a experiência do São João nordestino e que a Segundona do Turista superou todas as expectativas. “A gente não perde tempo quando se trata de forró autêntico. É uma energia contagiante, com música boa, gente acolhedora e muita tradição. É impossível ficar parado. Já quero voltar no próximo ano e trazer mais gente da família”, afirmou.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações semanais de forró e outras manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

Foto: Laura Marcelino/Funcap