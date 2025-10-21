Segundona do Turista celebra a cultura sergipana na tradicional Rua São João

A Segundona do Turista voltou a movimentar a tradicional Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju, nesta segunda-feira, 20, em mais uma noite de forró, tradição e celebração à cultura popular. O evento é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus.

Em meio às comemorações da Semana da Sergipanidade, a edição ganhou ainda mais significado ao exaltar a identidade e o talento do povo sergipano. A Segundona do Turista tem se consolidado como um ponto de encontro entre turistas e moradores, reunindo apresentações musicais, manifestações culturais e a culinária típica que é marca registrada da região.

A noite começou com o show de Bob Lelis, que animou o público com um repertório repleto de sucessos do forró tradicional e o encerramento ficou por conta de Bebero da Paraíba, que manteve o clima de festa com muito arrasta-pé e músicas que celebram a alma nordestina.

O cantor Bob Lelis destacou a importância da Segundona do Turista como um espaço de valorização da música regional e de fortalecimento da cultura sergipana. “Projetos como a Segundona do Turista fortalecem a nossa identidade, movimentam a classe musical e geram oportunidades para quem vive da arte. É bonito ver o Governo do Estado apoiando iniciativas que mantêm acesa a chama do forró e da tradição popular”, afirmou.

Já o ambulante José Carlos comemorou o sucesso de mais uma edição da Segundona do Turista e ressaltou o impacto positivo do evento para quem trabalha na Rua São João. “Fico muito satisfeito com essa festa que foi criada pelo Governo e espero que continue sempre assim, atraindo mais público. Aqui, as pessoas vêm se divertir, curtir o forró e aproveitar esse lugar maravilhoso, principalmente os turistas, que vêm de todos os cantos e ajudam a gente a ter uma boa renda extra graças a esse projeto”, destacou.

Público aprova

O evento reuniu moradores, turistas e forrozeiros de todas as idades, que aproveitaram a noite para dançar, celebrar e reafirmar o amor pela cultura sergipana. Pela primeira vez na Segundona do Turista, a administradora Alda Cristina contou que ficou encantada com a energia da Rua São João e com o clima de celebração do forró. “É uma oportunidade maravilhosa para quem gosta de forró, porque aqui a tradição acontece o ano todo. Não posso deixar de enaltecer essa iniciativa do Governo do Estado”, considerou.

De Minas Gerais, o casal Roseane Lima e Deivison Xavier veio especialmente para conhecer a Segundona do Turista e se disse encantado com a experiência. Roseane revelou que a visita a Aracaju foi uma surpresa incrível e que o evento superou suas expectativas. “Aracaju foi uma surpresa maravilhosa. Não era nossa primeira opção de roteiro, mas chegar aqui e participar da Segundona do Turista foi incrível. Descobrimos a potência da cidade e desse estado. Um projeto maravilhoso que deveria acontecer o ano todo”, afirmou.

Já Deivison enalteceu a energia do público e a estrutura do evento. “Viemos a passeio e estamos apaixonados pela cidade. A segurança, a organização, o som dos músicos e a animação das pessoas foram inesquecíveis. Voltaremos para Minas com o coração cheio de Sergipe”, ressaltou.

O casal Débora Bastos e Matheus Santos evidenciou a importância do evento para a valorização da cultura sergipana. “É muito importante ter um evento como esse na Rua São João, um espaço que representa a essência da nossa cultura. Um evento que valoriza os artistas locais, movimenta a economia e mantém viva a tradição do forró sergipano. É bonito ver tanta gente reunida celebrando o que temos de mais autêntico”, reforçou Matheus.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações quinzenais de forró e manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

O evento conta também com o apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Comunicação Social (Secom). A cada edição, o evento reforça o compromisso com a valorização das tradições do estado e a oferta ao público de experiências que unem música, dança e o calor humano característico do povo sergipano.

Foto: Julia Rodrigues