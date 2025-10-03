Segundona do Turista destaca tradição do forró pé de serra e quadrilha junina

Evento conta com apresentações de Missinho do Acordeon, Quadrilha Junina Rosa Dourada e Trio Vassoural

Em outubro, a histórica Rua São João, localizada no Bairro Industrial, em Aracaju, seguirá como espaço de valorização da tradição junina no estado, que no “País do Forró”, dura o ano inteiro. Nesta segunda-feira, 6, a partir das 18h, tem mais uma edição da Segundona do Turista com atrações de forró pé de serra e quadrilha junina.

A Segundona do Turista é uma iniciativa promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus e com apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

A noite começa com a apresentação de Missinho do Acordeon, forrozeiro de longa trajetória no estado. Em seguida, o público poderá acompanhar a Quadrilha Junina Rosa Dourada, de Aracaju, com duas décadas de história e destaque em diversos concursos do estado. A programação se encerra com o Trio Vassoural.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista é uma iniciativa promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus e com apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

Ascom Funcap – Foto: Julia Rodrigues