Segundona do Turista é oportunidade de diversão e renda extra

Realizado todas as segundas-feiras na Rua São João, o evento é promovido pelo Governo de Sergipe, com o apoio do Banese Card, e movimenta a economia da região.

Os festejos juninos estão a todo vapor no estado e, em Aracaju, a programação da tradicional Rua São João, no bairro Industrial, movimenta as segundas-feiras e atrai centenas de moradores da região e turistas. Hoje, 17, por exemplo, os visitantes poderão acompanhar os shows de Marcos Paulo e Mimi do Acordeon, e as apresentações da Ópera do Milho, do Grupo Imbuaça, e da Quadrilha Pisa na Brasa.

A Segundona do Turista, que acontece desde o mês de março, é promovida pelo Governo de Sergipe com apoio do Grupo Banese, através do Banese Card. Mas além de ser um espaço para muito forró, a iniciativa possibilita que muitas famílias consigam uma renda extra, a exemplo do casal Vanessa de Souza e Tenisson Nascimento, moradores do bairro 18 do Forte, e que vendem batata frita e “salgados” na festa.

“É uma oportunidade maravilhosa para nós, ambulantes, que podemos ter uma renda extra. Todo mundo trabalhando, ganhando um dinheirinho e sendo feliz”, afirmou Vanessa Souza. Este é o segundo ano do casal na Rua São João, e de acordo com Tenisson Nascimento, 2024 está sendo muito melhor que o ano anterior, pois desde o início da Segundona que as vendas estão aquecidas.

“Ano passado ainda tinha o medo da pandemia, e o início do período foi fraco, depois que melhorou. Mas este ano não, está bom desde o início”, afirmou. Com a renda obtida no São João 2023, o casal comprou a máquina de fazer coxinha.

O plano para a renda extra deste ano é comprar um automóvel para transportar os equipamentos, e não precisar mais pagar frete, já que eles vendem em festas públicas e particulares e, desta maneira, criam os quatro filhos do casal.

Ser visto para ser lembrado

Quem também vê na Segundona do Turista uma oportunidade para fazer renda extra, e mais, um espaço para divulgar os produtos que fabrica, é a artesã Josefa Lima dos Santos, 61 anos de idade, residente no município da Barra dos Coqueiros, que confecciona peças manuais desde os 15 anos. Entre as peças expostas na barraca de Josefa, itens em renda filé e crochê, e uma animação que dá gosto de ver.

“Ano passado, quando reabriram a Rua São João, eu estava aqui e foi muito bom, consegui vender bem. Tenho em mente que estar em espaços, em festas como esta, mesmo que a gente não venda muito, é válido demais. Claro que todo mundo quer vender, mas é importante ter em mente que é uma oportunidades de divulgar nosso trabalho, afinal de contas, aquilo que não é visto, não é conhecido, não é mesmo?”, avaliou Josefa Lima.

E ainda de acordo com a artesã, ela tem uma ferramenta importante para conseguir vender as peças, que é a maquininha Mulvi Pay, tecnologia para soluções de pagamento do Banese Card.

“Gosto da Mulvi Pay, tenho a maquininha desde o ano passado, quando ela se coligou com o artesanato através da parceria com a SETEEM, e ela tem ajudado muito, principalmente quando viajamos para feiras fora do estado, por causa das condições que fizeram para nós, a exemplo das taxas diferenciadas, o que é muito importante, porque infelizmente não vendemos artesanato todos os dias”, afirma a comerciante.

Parceria em prol dos sergipanos

O governador Fábio Mitidieri reconhece no Grupo Banese um grande parceiro, pois tem apostado na cultura de Sergipe, a exemplo da realização dos festejos juninos, que os sergipanos tanto amam.

“O Banese está sempre em sintonia com o desejo dos sergipanos, e este ano não seria diferente. Esperamos fazer um São João mais bonito que o do ano passado, e saber que contamos com parceiros importantes, como o Banese, é fundamental. Quero agradecer a todos que fazem este importante banco por acreditarem na nossa cultura, na nossa arte”, declarou o governador.

O presidente do Banese Card, Thiago Bahia, afirma que poder ajudar a roda da economia a girar, através do apoio e incentivo à cultura sergipana, é motivo de orgulho para todos que fazem parte da instituição, afinal de contas, há 24 anos o cartão de crédito genuinamente sergipano tem colaborado para o desenvolvimento do estado, tanto através da inclusão financeira das classes C, D e E, quanto de patrocínios a eventos, como o São João.

“Estamos honrados em estarmos, efetivamente, envolvidos com os festejos juninos de Sergipe, essa festa maravilhosa que representa a essência, a alegria, do povo sergipano”, frisou Thiago Bahia.

