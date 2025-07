Segundona do Turista encerra a temporada semanal na Rua São João

O ciclo junino se despediu em grande estilo na tradicional Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju. Nesta segunda-feira, 28, a última edição semanal da Segundona do Turista reuniu sergipanos, turistas e forrozeiros em uma noite de celebração ao autêntico forró e às manifestações da cultura sergipana. O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus. A ação conta também com o apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

A programação teve início com Zé Rosendo, que levou ao palco o forró tradicional. Em seguida, a quadrilha junina Rala Rala encantou o público com uma apresentação vibrante, marcada pela força da cultura popular. Logo depois, foi a vez de Chiquinho do Além Mar animar o público com um repertório envolvente. Já o encerramento ficou por conta de Tonho Baixinho, que colocou todo mundo para dançar ao som de grandes clássicos do forró.

Responsável por abrir a noite de festejos, o forrozeiro Zé Rosendo, 78 anos, foi recebido com entusiasmo pelo público. Com mais de 60 anos de carreira, o cantor mostrou no palco toda a sua experiência e paixão pela música nordestina. “É uma alegria imensa viver isso todos os anos. Só os festejos juninos podem proporcionar essa beleza”, afirmou. Para ele, a conexão entre as gerações é o que mantém viva a tradição e fortalece ainda mais a identidade cultural de Sergipe.

Encantamento geral

Direto do de São Domingos, município do agreste sergipano, Júlio César fez questão de marcar presença na Segundona do Turista. Ele destacou o orgulho de vivenciar o encerramento da temporada ao lado de conterrâneos e exaltou a importância de manter viva a tradição que faz de Sergipe o verdadeiro ‘país do forró’. “Viemos com um grupo de 40 pessoas direto de São Domingos para viver essa festa linda e valorizar o que é nosso. Sergipe é o verdadeiro ‘país do forró’, afinal somos o único estado que comemora o ciclo junino por 60 dias seguidos. É impossível não se encantar. Isso aqui é o retrato do sergipano raiz”, ressaltou.

Pela primeira vez na tradicional Rua São João, Eduarda Guilherme também veio de São Domingos para curtir a Segundona do Turista. Encantada com o clima da festa, ela destacou a importância do momento. “Estou amando a energia desse lugar. Como sergipana, achei válido encerrar esse ciclo com chave de ouro”, disse.

Já a paulista Daniela dos Santos, que atualmente mora em Londres, fez questão de aproveitar a Segundona do Turista ao lado do filho Samuel. De passagem por Aracaju, ela contou que é apaixonada pelas tradições do Nordeste. “A gente mora fora, mas o coração continua brasileiro. Essa cultura é linda demais e precisa ser vivida, compartilhada e valorizada”, contou.

O cozinheiro Isaac Fontes também fez questão de aproveitar a Segundona do Turista. Encantado com o clima da festa, ele celebrou a notícia de que a programação seguirá quinzenalmente até dezembro. “Achei incrível saber que o evento vai continuar. O lugar é muito bonito, acolhedor, e virou um ótimo ponto de encontro para quem gosta de forró e cultura”, enfatizou.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações semanais de forró e outras manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

Foto: Julia Rodrigues