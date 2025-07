Segundona do Turista garante renda extra a ambulantes na Rua São João

Com festa desde 1910, a Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju, segue como um dos principais espaços da cultura popular sergipana. Palco do forró pé de serra e das quadrilhas juninas, o local também se tornou uma importante fonte de renda para comerciantes, especialmente durante o ciclo junino e a realização da Segundona do Turista, que segue com programação semanal ao longo de junho e julho. Nesta segunda-feira, 14, mais uma edição reuniu público na rua histórica, com apresentações de Glaubert e o Forró Siri na Lata, da quadrilha Amor Caipira e do grupo Manos do Forró. Enquanto a música animava o quadrilhódromo, vendedores ambulantes comemoram o bom movimento de vendas.

Moradora da Rua São João desde que nasceu, Leila Vasconcelos trabalha com bebidas e drinks e vê na festa uma oportunidade para complementar a renda. “Estou muito satisfeita por ter esse espaço vivo. Desde o São João que venho trabalhando aqui, há muitos anos. Agora que a programação se estendeu para o ano inteiro, melhorou ainda mais. É um presente de Deus, não só pra mim, mas para todos os ambulantes que vêm aqui”, afirmou.

José Carlos Santos, que há mais de 15 anos vende acarajé no local, também comemora os resultados. “Toda segunda a renda aqui é boa. Quando tem forró, todo mundo que vem vender consegue tirar uma renda extra. A gente investe e tem retorno. É uma oportunidade importante para quem vive disso”, disse.

Já Genivaldo Cunha aposta na criatividade para conquistar o público mais jovem: vende brinquedos e artesanatos, incluindo bonecos que dançam forró. “Sou morador antigo aqui, da Rua São João. No início, isto aqui não existia assim, mas com o resgate da tradição, tudo ficou muito melhor. Hoje é um dos pontos turísticos mais atrativos e uma fonte de renda principal pra mim. Meus bonecos, meu artesanato, tudo isso tem muito valor. Aproveito para convidar todo mundo a vir”, contou.

A Segundona do Turista é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus, com apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações semanais de forró e outras manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

Foto: Julia Rodrigues