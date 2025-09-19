Segundona do Turista leva animação e tradição à Rua São João na próxima segunda

A Rua São João, no Bairro Industrial, volta a ser palco da cultura nordestina com mais uma edição da Segundona do Turista. Na próxima segunda-feira, 22, moradores, turistas e forrozeiros poderão vivenciar uma noite de muito forró, tradição e animação em um dos espaços mais simbólicos das celebrações juninas em Aracaju.

A programação começa às 18h com Banda Piauí, que abre a festa trazendo sucessos do forró tradicional. Em seguida, às 20h, a Quadrilha Junina Pisa na Brasa promete encantar o público com toda a energia e beleza do espetáculo junino. Para encerrar a noite, às 21h, Elias da Sanfona assume o palco e garante o arrasta-pé com um repertório recheado de clássicos do pé de serra.

O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus, e conta ainda com o apoio das secretarias de Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

Programação

18h – Banda Piauí

20h – Quadrilha Junina Pisa na Brasa

21h – Elias da Sanfona

Segundona do Turista

Realizada quinzenalmente, a Segundona do Turista é um ponto de encontro entre tradição e cultura, reunindo apresentações musicais, grupos juninos e manifestações folclóricas que exaltam a sergipanidade. O projeto segue até dezembro, consolidando-se como um espaço de valorização dos artistas locais e de fortalecimento da identidade cultural do estado.

Foto: Júlia Rodrigues