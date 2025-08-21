Segundona do Turista leva forró e quadrilha junina à Rua São João na segunda

Na próxima segunda-feira, 25, a partir das 18h, a Segundona do Turista, na Rua São João, traz mais uma edição com shows de forró pé de serra e apresentação junina que movimentam cultura, dança e economia local.

A noite começa com o show de Sena, às 18h. Em seguida, às 20h, é a vez da Quadrilha Junina Cangaceiros de Boa, que leva para o público toda a tradição e animação das coreografias juninas. Para encerrar, às 21h, sobe ao palco o grupo Pavio do Forró, garantindo arrasta-pé e muita música até o fim da festa.

O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus. Conta, ainda, com o apoio das secretarias de Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom).

Confira a programação

18h – Sena

20h – Quadrilha Junina Cangaceiros de Boa

21h – Pavio do Forró

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações semanais de forró e outras manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação quinzenal até dezembro.

Foto: Erick O’Hara