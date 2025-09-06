Segundona do Turista leva forró e quadrilha junina para Rua de São João na segunda

O evento será comandado pela cantora Karmen Correia, pelo grupo folclórico Samba de Pareia da Mussuca e pelo trio pé de serra Xote Muleke.

A capital sergipana volta a respirar forró de raiz nesta segunda-feira, 8 de setembro, na Rua de São João, com mais uma edição da Segundona do Turista. A programação começa às 18h, com Karmen Correia, segue às 20h com apresentação do Samba de Pareia da Mussuca e encerra às 21h ao som do trio pé-de-serra, Xote Muleke.

Realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus e com apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom), a Segundona valoriza artistas locais, trios pé de serra e quadrilhas juninas, reforçando a tradição que faz da Rua de São João um cartão-postal cultural da cidade.

Além de movimentar a cadeia criativa e o turismo, a Segundona oferece uma experiência gratuita para moradores e visitantes, mais um motivo para chegar cedo, aproveitar um pouco da gastronomia da região e aproveitar a noite ao som do forró.

Confira a programação:

18h: Karmen Correia

20h: Samba de Pareia da Mussuca

21h: Xote Muleke

Ascom Fumcap – Foto: Júlia Rodrigues