Segundona do Turista movimenta Rua São João e mantém acesa a tradição

Com programação até dezembro, agora no formato quinzenal, a Segundona do Turista continua mantendo acesa a tradição do forró na histórica Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju. Na noite desta segunda-feira, 11, o evento reuniu forrozeiros para prestigiar o Trio Cascavel, o grupo cultural Peneirou Xerém e Edinho do Acordeon, que animaram o público até o fim da festa.

A iniciativa é realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus e apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

A Segundona do Turista já conquistou público fiel. Moradora do conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, a aposentada Ivone Goes não perde uma edição. “Eu venho toda segunda-feira. É uma satisfação para mim, me sinto realizada. É uma festa muito bonita, familiar, e faço questão de ficar até a última banda tocar. Até dezembro, estarei aqui, com certeza”, contou.

Integrante do grupo cultural Peneirou Xerém, formado majoritariamente por pessoas da terceira idade e reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Aracaju, Marluce Ferreira se apresentou nesta edição e destacou a energia do momento. “Poder me apresentar aqui é maravilhoso, não tem coisa melhor. Todo mundo do grupo fica muito animado, a gente esquece todos os problemas. Até a saúde melhora quando estamos neste espaço”, afirmou.

Mesmo quando não está no palco, Marluce faz questão de aproveitar outras apresentações. “É uma festa maravilhosa, que anima todo mundo. Essa é uma tradição que não pode parar. É bom para a gente e para toda a comunidade. Todo mundo fica contando os dias para estar aqui novamente”, completou.

Entre os frequentadores assíduos, para além da festa, o sentimento é de pertencimento. “Eu não perco nenhuma edição. Minha semana começa aqui. Gosto muito da Rua São João, venho há muito tempo e aproveito essa cultura maravilhosa”, revelou Marise Mendes, moradora de Aracaju.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações quinzenais de forró e outras manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

Foto: Julia Rodrigues