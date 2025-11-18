Segundona do Turista reúne público em noite de cultura e forró na Rua São João

A noite desta segunda-feira, 17, foi marcada por mais uma edição da Segundona do Turista, que animou o público na Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus, reforça quinzenalmente a valorização do forró e das tradições que compõem a identidade cultural do estado.

A abertura ficou por conta de João Araújo, que animou quem participou do festejo com um repertório cheio de forró pé de serra para colocar o público no clima. Depois, a Quadrilha Junina Encanto do Matuto fascinou a Rua São João com o colorido das roupas, a energia das coreografias e a essência do São João sergipano. Para fechar a programação, o grupo Forró Maturi assumiu o comando da festa e garantiu o arrasta-pé até o último instante.

O artista João Araújo ressaltou a alegria de participar da programação e enfatizou a força do forró sergipano ao longo de todo o ano. “Tocar aqui na Rua de São João é muito gratificante. A gente vê que o forró circula o ano inteiro, não fica preso só ao ciclo junino. A sanfona, a zabumba e o triângulo soam de janeiro a janeiro, e isso é maravilhoso para os turistas, para os sergipanos e, principalmente, para nós, artistas”, ressaltou.

Público aprova

O público mais uma vez marcou presença e fez questão de demonstrar que a Segundona do Turista caiu no gosto de sergipanos e turistas. Entre famílias, grupos de amigos e turistas curiosos, o clima era de animação e pertencimento.

Para o casal Zelito Araújo e Maria dos Santos, a Segundona já virou parada obrigatória no calendário cultural de Aracaju. “Sou frequentador assíduo da Rua São João, um espaço de tradição. Agradeço muito ao Governo do Estado por esse fomento à cultura e por reviver essa linda tradição. Sou apaixonado por este lugar e, se pudesse, dançaria não só às segundas, mas todos os dias,” afirmou Zelito.

De São Paulo, as amigas Tatiane Ribeiro e Letícia Paulino aproveitaram a noite na Rua de São João e ficaram encantadas com a atmosfera do forró. Tatiane reforçou a alegria de participar do evento.“É minha primeira vez aqui e estou adorando. A energia é diferente, muito acolhedora e divertida”, disse.

Já Letícia destacou o evento. “Vim conhecer por indicação e valeu demais. Forró de verdade, ambiente seguro e tudo muito animado”, afirmou.

Pela primeira vez em Aracaju, Maria Luíza veio do Rio de Janeiro e escolheu começar a semana mergulhando no forró e saiu impressionada com a experiência. “Estou encantada com a Segundona. É um espaço vibrante, cheio de cor, cultura e gente acolhedora. Dá vontade de voltar sempre”, considerou.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações quinzenais de forró e manifestações populares. Quinzenal, o evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

A iniciativa conta também com o apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Comunicação Social (Secom). A cada edição, o evento reforça o compromisso com a valorização das tradições do estado e a oferta ao público de experiências que unem música, dança e o calor humano característico do povo sergipano.

Foto: Júlia Rodrigues