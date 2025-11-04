Segundona do Turista se torna ponto de encontro para forrozeiros da 3ª idade

Com mais de um século de história, a Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju, se tornou um dos principais pontos de encontro para o público da terceira idade na capital. na Na noite desta segunda-feira, 3, a Segundona do Turista, realizada pelo Governo de Sergipe, contou com apresentações de Marcos Paulo, da quadrilha junina Alegria de Viver, formada majoritariamente por pessoas idosas, e do grupo Bobinhos do Forró.

A iniciativa é promovida pela gestão estadual por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus e com apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

Frequentadora assídua, a aracajuana Maria de Lourdes, 69 anos, afirmou que a Rua São João se tornou parte de sua rotina. “Venho sempre que posso. Fiz muitos amigos no forró e gosto de ver turistas e sergipanos juntos, participando. Dançar faz bem. É minha terapia”, contou.

Destaque da programação, a quadrilha junina Alegria de Viver, de Aracaju, formada por 28 integrantes idosos, já tem 33 anos de tradição. Para a representante do grupo, Maria Vandete, conhecida como dona Detinha, participar do evento é motivo de orgulho. “É sempre uma benção trazer o meu grupo para se apresentar nesse espaço tão importante, nos dá orgulho, e o pessoal fica com vontade de dançar. Nos outros anos estivemos aqui e é sempre muito especial, dessa vez não foi diferente, todo mundo se divertiu, brincou muito, chamou o povo para dançar junto. Se todo mundo está alegre, isso é o que importa”, destacou

Moradora do conjunto Jardins, em Nossa Senhora do Socorro, Arlinda Francisca dos Santos, 59, foi com sua vizinha Maria Matilde dos Santos, 61, conhecer a Segundona pela primeira vez. As duas amigas fizeram par e dançaram a noite inteira.

“É muito bom, é gostoso dançar com todo mundo aqui, eu gostei muito. Primeira vez de muitas, com certeza”, disse Arlinda.

“Nós não saímos muito de casa, hoje puxei minha amiga e viemos. Para o idoso, é um lugar muito tranquilo, organizado e seguro. A gente vem aqui e só dança, preocupação fica em casa”, afirmou Maria Matilde.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem o objetivo de valorizar os artistas locais e descentralizar a cultura, levando atrações de diversas partes do estado para celebrar o forró e as tradições sergipanas. O evento ocorre quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, e seguirá com programação até dezembro.

Foto: Marco Ferro