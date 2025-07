SEGUNDONA DO TURISTA SEGUE COM A PROGRAMAÇÃO DURANTE TODAS AS SEMANAS DO MÊS DE JULHO EM ARACAJU

Desde o dia 5 de maio, quando foram iniciadas as festividades juninas deste ano, a Segundona do Turista vem se firmando como uma das atrações culturais mais queridas de Aracaju. No mês de julho, a iniciativa promovida pelo Governo de Sergipe continua com a programação às segundas-feiras, aproveitando o período de alta temporada, que coincide com as férias escolares. Desse modo, a iniciativa atrai sergipanos e turistas que buscam lazer e cultura ao som de muito forró. A partir de agosto, a Segundona acontecerá quinzenalmente até dezembro.

Mais uma vez, o público lotou a tradicional Rua São João na última segunda-feira, 7, para prestigiar os talentos locais e aproveitar a atmosfera vibrante do evento, que é gratuito e que celebra a cultura popular nordestina. O cantor Glaubert Santos abriu a noite de apresentações, e fez a festa ao som de muito forró e animação. Em seguida, a Quadrilha Junina Retirantes do Sertão, de Frei Paulo, município do agreste central sergipano, encantou o público com um show de beleza, dança e tradição. Quem fechou a programação foi Grilo do Forró, que fez o maior arrasta-pé, colocando o público para dançar ao som de clássicos do mais tradicional ritmo nordestino.

Casais, turmas de amigos e famílias prestigiaram a noite de muita animação. Foi também um incentivo extra para quem optou por curtir a véspera de feriado, neste 8 de julho, data que celebra a Emancipação Política de Sergipe. A engenheira civil Aline Rocha, por exemplo, levou as amigas que residem no Rio de Janeiro, a advogada Iaci Ramos e a engenheira de Segurança do Trabalho Najla Tavares, para curtirem a Segundona do Turista. “Começamos a semana de forma diferente, nos divertindo na Rua São João. Além de curtir com as meninas, vamos vivenciar de perto esse lado cultural que a Segundona do Turista proporciona. Está sendo bem legal curtir a véspera de feriado com alegria e conexão com a nossa cultura”, enfatizou.

De Valparaiso, cidade de Goiás, o empresário William Vitorino veio a Sergipe pela primeira vez neste ano e trouxe a família. Ele confessou que todos ficaram encantados com a atmosfera do evento. “Havíamos nos programado para vir anos atrás, mas, na época, veio a pandemia [de Covid-19]. Aí, tivemos que reagendar. Que bom que coincidiu numa época tão boa! E, hoje, nos deparamos com uma festa tão organizada. Estamos maravilhados com a animação, a programação e a gastronomia sergipana tão rica. A Rua São João reúne tudo de bom: música boa, gente animada e uma energia contagiante”, expressou.

Moradora da comunidade local há dois anos, Juliana Maria, por sua vez, contou que a movimentação trazida pela Segundona do Turista deu a ela a ideia de montar uma barraca de lanches na porta de casa e faturar uma renda extra. “Aqui tem de tudo um pouco, desde comidas típicas, como canjica, caruru e bobó de camarão, até guloseimas como cachorro-quente, bolo, além de refrigerante, cerveja e até cafezinho. Da porta de casa, dá para faturar um dinheirinho e se divertir com a programação da Segundona”, argumentou.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista é uma iniciativa promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus e com apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

Foto: Autimira Menezes/Setur