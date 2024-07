Segundona do Turista terá hoje Zé Pequeno do Rojão e Elias do Acordeon

Evento abre as festividades de julho com destaque para artistas locais

Embora o mês junino tenha chegado ao fim, no ‘país do forró’ a festa continua. Na segunda-feira, 1º de julho, a Segundona do Turista deu início a um novo ciclo de 31 dias de programação cultural. O forró começa na Rua de São João e prossegue de terça a domingo na Vila do Forró na Orla da Atalaia. A iniciativa, promovida pelo Governo de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), visa manter o clima festivo no estado, incentivando o turismo e a economia local. A programação inclui uma variedade de atrações, com destaque para artistas e grupos culturais sergipanos.

Pedro Lua, grande atração da noite, apresentou um repertório de obras que cresceu ouvindo, incluindo clássicos do forró, músicas de seu pai Rogério e as próprias composições.

Em sua apresentação, Pedro Lua ressaltou a importância da Rua de São João como berço do forró em Sergipe: “É uma alegria gigante ver a Segundona do Turista acontecendo e com casa cheia. O pessoal vem mesmo aqui para o Rua de São João, que é um espaço sagrado da cultura sergipana. Como a música do meu pai diz, o forró começa aqui. As pessoas vêm para dançar forró, para curtir a essência nordestina, a essência do forró sergipano e eu me alegro muito por estar aqui”, afirmou.

Pedro Lua também compartilhou memórias afetivas relacionadas ao espaço: “Tenho lembranças de shows do meu pai aqui na Rua de São João, muito tempo atrás. Então, estar aqui nesse espaço é revisitar a minha própria história”, contou.

A quadrilha junina Acenda a Fogueira, de Estância, também animou o quadrilhódromo da Rua de São João. Com 29 anos de tradição, o grupo apresentou o tema “Vamos Navegar no Barco de Fogo”. Para o marcador do grupo, Romário Santos, se apresentar na Rua São João é um privilégio: “Todo quadrilheiro sonha em estar aqui, pois conhecem essa tradição e têm um amor especial por ela”, destacou.

Ademilson Conceição, zabumbeiro de 38 anos, tocou pela primeira vez na Rua de São João aos 17 anos e desde então considera o palco como sua escola. “É uma raiz tradicional que não pode deixar morrer. Foi aqui que aprendi a me desenvolver, a ganhar intimidade com o público, a sentir a energia e o calor humano. Sou muito grato”, afirmou.

A sergipana Rosa ‘Saia Rodada’ tem a Segundona do Turista como um compromisso e compareceu a todas as edições deste ano. “Desde novinha eu já frequentava. É um evento muito importante para todos; aqui tem forró gostoso e muita alegria, faz até bem para a nossa saúde”, disse.

A programação segue nesta terça-feira, 2, na Vila do Forró, a partir das 17h30, com as atrações Zé Pequeno do Rojão, Elias do Acordeon, Aurelino Ferreira e apresentação de quadrilha junina.

Foto: Ascom Funcap