SEGUNDONA DO TURISTA TRAZ ATRAÇÕES MUSICAIS NA RUA SÃO JOÃO NO FERIADO DE 8 DE JULHO, EM ARACAJU

Turistas e sergipanos poderão aproveitar o feriado estadual da Emancipação Política de Sergipe, nesta segunda-feira (08), com muito forró, na Segundona do Turista, na Rua São João, localizada no bairro Industrial. A programação, a partir das 18h, reúne atrações como Érika Barbozza, Quadrilha Junina Meu Xamego, Glaubert e Forró Siri na Lata e Cobra Verde.

A iniciativa, promovida pelo Governo de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), objetiva manter o clima festivo no estado, incentivando o turismo e a economia local. Já na Orla da Atalaia, a Vila do Forró continua até o dia 31 de julho, com uma pausa às segundas-feiras e retorno às terças-feiras, oferecendo uma programação recheada de música, dança e valorização das tradições regionais.

Programação

Rua São João, 8 de julho

18h – Érika Barbozza

20h – Quadrilha Junina Meu Xamego

20h30- Glaubert e Forró Siri na Lata

21h30- Cobra Verde

Foto: Jorge Henrique