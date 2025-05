Segundona do Turista traz forró e quadrilha junina nesta segunda-feira, 19 de maio

Agora em formato quinzenal, a Segundona do Turista retorna nesta segunda-feira, 19 de maio, a partir das 18h, com uma programação repleta de forró. A iniciativa é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e tem como objetivo valorizar as tradições juninas durante todo o ano, na histórica Rua de São João, espaço que há mais de 140 anos representa um dos motivos de Sergipe ser conhecido como o ‘país do forró’.

A programação começa às 18h com a apresentação da artista Josa Rosa, seguida pela Quadrilha Junina Xodó da Vila, de Aracaju, e se encerra ao som do grupo de forró Os Três Muleques, que sobe ao palco às 20h.

Edital aberto

Com trios pé de serra, quadrilhas juninas e grupos folclóricos e parafolclóricos do ciclo junino, a Segundona do Turista segue até dezembro. Para os interessados em participar da programação, o edital está aberto até o dia 25 de maio. Cada proponente poderá inscrever até duas propostas, desde que em categorias diferentes. O processo de inscrição pode ser feito pela plataforma Mapa Cultural de Sergipe ou presencialmente na sede da Funcap.

