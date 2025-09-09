SEGUNDONA DO TURISTA UNE A TRADIÇÃO E CULTURA NA RUA SÃO JOÃO E CELEBRA A SERGIPANIDADE, EM ARACAJU

A Segundona do Turista tem se consolidado como um ponto de encontro quinzenal que celebra a sergipanidade, unindo tradição, música e manifestações populares. Nesta segunda-feira, 8, aconteceu mais uma edição do evento, realizado na tradicional Rua São João, no bairro Industrial, com a participação de visitantes e turistas de todo o Brasil. A iniciativa é realizada pelo Governo de Sergipe por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus,

A programação da noite contou com a animação de Karmen Coreia que levou ao palco um repertório repleto de forró tradicional. Logo depois, o Samba de Pareia da Mussuca encantou o público com uma apresentação marcada pela energia e pela força da cultura popular. Já o encerramento ficou por conta de Xote Muleke, que colocou todo mundo para dançar com seu forró autêntico e cheio de identidade.

Para a cantora Karmen Correia, que abriu a noite, poder se apresentar na Rua São João foi motivo de emoção e orgulho por representar a tradição nordestina. “Sou sergipana e forrozeira de nascença, e estar aqui, na Rua São João, é motivo de muito orgulho. Essa Segundona é uma iniciativa incrível, porque mantém viva a nossa cultura e ainda emociona moradores e turistas. Ver o brilho no olhar de cada pessoa é a maior recompensa”, afirmou.

O sentimento da também cantora Joana Correia é similar. “É encantador poder estar aqui, neste lugar, levando o que sabemos fazer de melhor. Meu maior desejo é que essa tradição permaneça sempre viva, do mesmo jeito que minha avó me ensinou. Hoje, estar aqui junto com ela, cantando e celebrando as raízes nordestinas, é uma alegria imensa e um orgulho enorme”, expressou ela.

A coordenadora do Samba de Pareia da Mussuca, Maria José, destacou a alegria de participar de mais uma edição da Segundona do Turista. “Estar aqui é uma honra, porque reafirma a força da nossa cultura nordestina. Eu não vinha à Rua São João há alguns anos e, hoje, poder voltar com o grupo Samba de Pareia da Mussuca é uma alegria imensa para o coração”, ressaltou.

Público aprova

Durante toda a noite, moradores, turistas e forrozeiros se encontraram para celebrar a cultura sergipana e vivenciar a atmosfera única da Rua São João.

O artista Fabrício Rodrigues ressaltou a importância da Segundona do Turista como espaço de valorização da cultura sergipana. “Enquanto artista sergipano, estar aqui é uma forma de manter viva a nossa tradição, porque Sergipe é o verdadeiro ‘País do Forró’. Celebrar esse autêntico forró todos os meses na Segundona do Turista é motivo de muita alegria e orgulho. Cada apresentação é também um ato de resistência cultural, para que nossas raízes nunca se percam”, afirmou.

As amigas Roseane dos Santos, Lili Souza e Maria José aproveitaram a noite de segunda-feira na Rua São João e destacaram a experiência de participar da Segundona do Turista. Roseane dos Santos ressaltou a alegria de estar presente. “Estou adorando! Essa é uma tradição maravilhosa. Sempre que posso venho, porque é uma forma incrível de unir a população e começar a semana com mais energia e alegria”, destacou.

Turista do Amazonas, Lili Souza se disse encantada com a experiência. “É a minha primeira vez aqui e estou completamente encantada. Pretendo voltar outras vezes para vivenciar mais da cultura local, que é linda e cheia de energia”, contou.

Já Maria José, natural da Paraíba e moradora de Aracaju, reforçou o vínculo afetivo com a tradição. “Não sou sergipana de nascimento, mas sou de coração. Toda edição da Segundona eu estou presente, porque é impossível não se encantar com a música, a dança e a alegria das pessoas”, disse ela.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações quinzenais de forró e outras manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

O evento conta também com o apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom). A cada edição, o evento reforça o compromisso de valorizar as tradições do estado e oferecer ao público experiências que unem música, dança e o calor humano característico do povo sergipano.

Foto: Laura Marcelino