Segurança Pública se prepara para o desfile de 7 de Setembro

Corporações atuam no desfile e reforçam a segurança do evento

Às vésperas das comemorações do Dia da Independência do Brasil, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), por meio de suas instituições vinculadas, está pronta para participar do tradicional desfile cívico-militar na avenida Barão de Maruim, em Aracaju. Além de desfilarem, as corporações serão responsáveis pela segurança do público e pelo atendimento a possíveis ocorrências de saúde.

Desde as primeiras horas do sábado, 7 de setembro, o efetivo da Polícia Militar (PMSE) estará estrategicamente posicionado no entorno e na área do desfile, garantindo a segurança dos cidadãos e a fluidez do trânsito. Às 7 horas, a solenidade terá início com o hasteamento das bandeiras no pavilhão, localizado no cruzamento das avenidas Gonçalo Prado Rollemberg e Barão de Maruim, com a presença do governador Fábio Mitidieri e representantes das Forças Armadas e da segurança pública do estado.

Logo após, o desfile tomará a avenida Barão de Maruim, com a participação de representações das Forças Armadas. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, acompanhados de suas respectivas bandas, trarão ao público um panorama do efetivo e dos equipamentos utilizados diariamente por essas instituições.

Ao som do Corpo Musical da PMSE, centenas de policiais desfilarão, representando diversas unidades operacionais da capital e do interior. Entre os destaques está a tenente Rosana Lopes Novais, do Batalhão de Choque, que recentemente se tornou a primeira oficial feminina da PMSE a concluir o IX Curso de Operações de Choque na Polícia Militar da Bahia.

A PMSE também apresentará os animais da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), como a cadela Bardot, que se despede do serviço após oito anos de atuação. Projetos sociais, como o judô para crianças carentes e a equoterapia, também terão espaço no desfile, assim como o efetivo motorizado, com destaque para o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), que conduzirá as bandeiras do Brasil e de Sergipe. O evento contará ainda com um sobrevoo da aeronave do Grupamento Tático Aéreo da SSP.

Corpo de Bombeiros Militar

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) participará do desfile com 300 militares, iniciando sua apresentação com a Banda de Música da corporação. O contingente inclui representantes de várias especialidades, como combate a incêndio, resgate com cães, operações em altura e atendimento pré-hospitalar.

Crianças vestidas com uniformes dos bombeiros participarão do desfile, incluindo um pelotão especial do projeto ‘Meu padrinho bombeiro’, composto por 40 crianças do Lar Infantil Cristo Redentor, de Aracaju. O projeto visa proporcionar momentos de alegria a crianças de instituições beneficentes por meio de doações feitas pelos bombeiros.

Encerrando a participação do CBMSE, haverá o desfile motorizado com viaturas utilizadas em diversas operações, como Auto Bomba Tanque (ABT), Auto Busca e Salvamento (ABS), Unidade de Resgate (UR), Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), quadriciclos, botes, motos aquáticas e Auto Plataforma (APA).

Reforço na segurança das praias

Além da participação no desfile, o Corpo de Bombeiros reforçará o efetivo nas praias sergipanas durante o feriado. O contingente será dobrado para garantir a segurança dos banhistas ao longo do litoral.

Polícia Civil e Perícias

Equipes da Polícia Civil e da Coordenadoria Geral de Perícias também estarão desfilando no 7 de setembro e atuando na segurança dos que estiverem acompanhando o tradicional desfile na avenida Barão de Maruim.

No Desfile Cívico, a Polícia Civil de Sergipe é representada por equipes da Superintendência de Polícia Civil (Supci), Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV-Aracaju), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento de Narcóticos (Denarc), Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) e outras unidades importantes.

A frota da Polícia Científica de Sergipe é composta por veículos tipo sedan para equipes de resposta rápida a locais de crime; caminhonetes modelo pick-up para transporte de equipe completa e equipamentos; veículos modelo rabecão para coleta de cadáveres, além de veículos modelo van para transporte de grandes equipes onde se faça necessário.

Foto: Igor Matias/Arquivo Secom