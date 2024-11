SEGURANÇA: QUEIMADAS PODEM IMPACTAR NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA POPULAÇÃO, ALERTA ENERGISA

O clima mais quente e a maior incidência dos ventos contribuem para queimadas em regiões mais secas. Em 2024, a Energisa Sergipe registrou na sua área de concessão 24 ocorrências de queimadas ocasionadas por terceiros, impactando o fornecimento de energia para mais de 19 mil clientes.

O coordenador do Centro de Operações da Energisa, Aliston Barbosa, explica que entre os principais causadores de incêndios estão as bitucas de cigarros, fogo para limpeza de pastagens e fogueiras, cujas chamas podem atingir a rede elétrica e impactar o fornecimento de energia, incluindo hospitais, órgãos públicos de segurança, escolas e indústrias.

“Poucas chuvas e a baixa umidade do ar contribuem para a rápida dispersão do fogo, por isso a importância de reforçar as orientações de segurança para prevenir essas queimadas. Mesmo que as chamas não atinjam diretamente a rede elétrica, o calor intenso pode danificar cabos condutores, postes, equipamentos do sistema elétrico e causar a interrupção no fornecimento da energia para clientes da localidade, inclusive serviços essenciais”, explica Aliston.

A distribuidora ainda alerta sobre as queimadas em canaviais ocasionadas por fatores como o desconhecimento das normas que regulam a prática das queimadas, desrespeito a faixa de servidão e o plantio inadequado embaixo da rede elétrica. Essas ações trazem prejuízos para a população que podem ser impactadas com a interrupção do fornecimento de energia.

Em caso de queimadas, equipes especializadas da Energisa são direcionadas para apoiar o Corpo de Bombeiros, minimizando os impactos relacionados à distribuição de energia, enquanto é feito o trabalho de contenção do incêndio.

Dicas de segurança:

Nunca jogue pontas de cigarro ou fósforos acesos em lixeiras, às margens de rodovias ou próximo a qualquer tipo de vegetação;

Não queime o lixo doméstico;

Não faça queimadas para limpar pastagem ou plantio agrícola, incluindo canaviais;

Evite acender fogueiras, principalmente em locais perto da rede elétrica;

Quando acender uma fogueira, posteriormente apague as cinzas com água, para que o vento não leve as brasas para matas, terrenos baldios ou lixões;

Vale lembrar que fazer queimadas próximo à rede elétrica constitui crime federal previsto no Decreto 2.661, de julho de 1998. No caso das linhas de transmissão e subestações o referido decreto proíbe atear fogo numa faixa de 15 metros dos limites de segurança das linhas de transmissão de energia e de 100 metros ao redor das subestações.

No caso de sinal de fumaça ou foco de incêndio é preciso entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, através do número 193. Caso o fogo esteja próximo à rede elétrica, ligar para a Energisa, através do número 0800 079 0196.

Foto ilustração

Por Adriana Freitas