Seguros cresceram em Sergipe no primeiro trimestre de 2024

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, divulgou o balanço sobre o desempenho dos seguros no primeiro trimestre de 2024. Em Sergipe, o Seguro Empresarial cresceu 14,2%, o Residencial 10,5% e o Vida: 11,2%.

Em entrevista, Cybele Neumman, representante do Sindicato das Seguradoras da Bahia, de Sergipe e de Tocantins, comentou sobre os dados.

“Interessante observar que no topo do ranking está o Seguro Empresarial, o que demonstra um importante avanço da conscientização dos sergipanos em relação à importância da contratação de seguros. Infelizmente nos últimos meses Aracaju, por exemplo, tem vivenciado muitos incêndios em empresas de variados portes, o que sem dúvidas acaba gerando um alerta na comunidade empresarial, consequentemente impactando no interesse dos empresários pela contratação dos seguros. Além disso, o Sindicato das Seguradoras segue atuante realizando diversas ações estratégicas, principalmente na mídia, para fortalecer o entendimento da importância do seguro pela população, o que configura um trabalho de educação constante”, afirma.

O Seguro Residencial oferece proteção aos imóveis destinados à moradia, sejam eles permanentes ou de temporada. Em alguns casos, esta proteção pode se referir tanto à estrutura física do imóvel como ao que está dentro dele.

O seguro empresarial é um produto destinado a pessoas jurídicas. Tem por objetivo proteger um negócio contra perdas decorrentes de diferentes acontecimentos, como incêndios, eventos climáticos e danos causados a terceiros dentro de um estabelecimento. “Vale ressaltar que na ocorrência de algum dos riscos cobertos, ou “sinistro” no jargão do setor, a seguradora paga indenização à empresa até o limite do valor segurado”, informa Cybele.

Já o seguro de vida tem como objetivo a proteção econômica e financeira do segurado e de sua família. “Com ele, é possível manter o mesmo padrão de vida, mesmo nas horas mais difíceis, já que garante uma indenização ao beneficiário em caso de falecimento do segurado”, finaliza a representante do Sindicato das Seguradoras.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista e Assessor de Imprensa do Sindicato das Seguradoras. Foto: divulgação.