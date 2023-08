Seis bandas de rock agitam o fim de semana em Aracaju

Rádio Pirata, Rock7Nove, Mr. Skull, Superhits, Sharkattack e Newrox são atrações do festival Carnivoria, que acontece nos dias 12 e 13 de agosto, no Shopping Jardins

No sábado e domingo, 12 e 13 de agosto, das 12h às 22h, acontece o festival Carnivoria e seis bandas irão entreter o público com o melhor do rock na capital sergipana. Do clássico ao metal, passando pelo pop, grunge, hard e indie, o rock n´roll dará o tom do fim de semana dedicado aos pais. Estações com cortes especiais de carnes preparados na brasa, opções vegetarianas, cervejas artesanais, drinques, Praça Lúdica para as crianças e shows ao vivo integram as atrações. O festival realizado no Estacionamento C do Shopping Jardins, próximo à Portaria C (Praça de Alimentação Arcos), tem acesso gratuito.

A tarde de sábado será iniciada ao som do melhor do rock nacional interpretado pelas bandas Rádio Pirata e Rock7Nove. A partir das 13 horas, o grupo comandado pelo vocalista Luiz Prado brindará o público com interpretações singulares de grandes clássicos nacionais.

A partir das 16 horas, os fãs do rock brasileiro terão a oportunidade de aproveitar a boa música da Rock7Nove e curtir sucessos de artistas renomados como O Rappa, Charlie Brown, Lulu Santos, Cazuza, Cpm22, Detonautas, Legião, Rpm, Raimundos, entre outros. A banda formada por Ricardo Cosmos nos vocais, Deivid Gonçalves no baixo, Jhones Slapelis na guitarra e Nonato Matos na bateria vem construindo uma trajetória sólida na cena musical de Sergipe e promete uma tarde com muitos hits e empolgação.

Às 19 horas, será a vez da Mr.Skull envolver o público com seu som autoral, marcado pelos acordes marcantes da guitarra e da bateria. Um dos destaques do repertório será o novo single da banda ‘Medicine’.

No domingo, 13 de agosto, a animação começa com a banda Superhits às 13 horas, seguida de Sharkattack e Newrox. Confira a line-up completa deste fim de semana:

Sábado, 12 de agosto

13h – Rádio Pirata

15h15 – Aula-show com a chef Júlia Carvalho

16h – Rock7Nove

19h – Banda Mr. Skull

Domingo, 13 de agosto

13h – Superhits

16h – Sharkattack

19h – Newrox

Bora de churrasco?

No sábado, 13 de agosto, às 15h15, a chef Júlia Carvalho comandará aula-show gratuita e compartilhará dicas importantes para se preparar um delicioso churrasco. Especialista em diferentes tipos de preparo, como parrilla, fogo de chão, varal e defumação, Júlia participa de grandes festivais por todo o Brasil e pelo mundo. Foi indicada a melhor chef assadora do ano de 2022 pela revista Prazeres da Mesa e integrou a equipe do ‘Churrascão do Faustão’ na Band.

No sábado e domingo, das 12h às 22h, o menu com o melhor do churrasco mundial contará com costela de chão, cupim no varal, carne de sol, porchetta, salmão pranchado, bife ancho, burguer, texas brisket, costelinha BBQ, linguiça, choripan, legumes, pão de alho e arroz carreteiro. A brasa será comandada pelos chefs André MPC, Nando Grill, Joco´s, Big Nery, Nanda, Natasha, Minah, Leonidas, Thiago, Milena Nascimento, Philippe Bahia e Gil Aubert.

Carnivoria

O quê? Seis bandas de rock agitam o festival de churrasco com cortes especiais preparados por superchefs assadores, cervejas artesanais, drinques e espaço kids.

Quando? 12 e 13 de agosto (sábado e domingo), das 12h às 22h.

Onde? Estacionamento C (entre as Portarias C e D) do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107-5555 | shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins.

Foto: Arquivo Pessoal | Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação