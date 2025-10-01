Sejesp: Aracaju sedia Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado até domingo

Com a participação de oito equipes, teve início o Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado Masculino da Série Prata em Aracaju. A cerimônia de abertura aconteceu nesta quarta-feira, 01, no ginásio do Instituto Federal de Sergipe (IFS) e contou com o desfile da banda marcial da escola João Costa, além de dirigentes, autoridades e 70 atletas das cinco regiões do país.

Aracaju tem dois representantes na disputa: Centro Integrado de Esportes Paratletas (CIEP) e Associação de Deficientes Motores de Sergipe (ADM). Os demais clubes representam os estados do Ceará, Paraná, Alagoas, Pará, Minas Gerais e Goiás.

Para o atleta da ADM, Adonis Barros, a participação no campeonato brasileiro representa uma nova etapa em sua vida. “Estou muito feliz em disputar a minha primeira competição oficial no paradesporto. Trata-se de uma oportunidade incrível de jogar voleibol com outras atletas deficientes de minha cidade e agora conhecer novas histórias de competidores de vários estados do Brasil”, disse.

Maurício Barros representa a equipe do Ciep e também está empolgado para a competição nacional dentro de casa. Ele joga vôlei há muitos anos e é um dos destaques do time que treina no Estação Cidadania, um complexo esportivo administrado pela Secretaria da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp) no bairro Bugio. “Agradeço ao apoio da gestão municipal e fico feliz por estar vivendo esse momento tão importante para o nosso esporte”, falou o paratleta.

Representando a prefeita Emília Corrêa na solenidade de abertura, o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, destacou que a gestão municipal está atenta a todos os esportes, incluindo o paradesporto na capital sergipana. “Um dos objetivos do Brasileiro de Vôlei Sentado em Aracaju é dar visibilidade ao esporte paralímpico em nossa cidade. O Brasil é uma das potências do vôlei sentado mundial, e em Aracaju temos duas equipes muito bem treinadas e estamos entusiasmados com o evento”, acrescentou.

O Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado Masculino da Série Prata é uma realização da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, que tem sede na capital sergipana. O sergipano Wilton Gois é o novo presidente da entidade e falou sobre a importância do evento em Aracaju. “Estamos muito orgulhosos com a realização da competição dentro de nossa casa. Aqui funciona nossa sede e todos os envolvidos, desde atletas aos árbitros estão animados com a disputa que segue até domingo”, pontuou o dirigente.

Texto e foto ascom Sejesp