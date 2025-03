SEJESP DIVULGA OS HORÁRIOS E TRAJETOS DOS ÔNIBUS PARA OS ATLETAS INSCRITOS NA CORRIDA CIDADE ARACAJU

A Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) informa aos 10 mil atletas que irão participar, neste fim de semana, da Corrida Cidade Aracaju, os horários e trajetos dos ônibus que farão o transporte gratuito dos corredores até os pontos de largada. O serviço é exclusivo para os participantes inscritos nos percursos de 5 km, 10 km e 24 km.

Para as provas de 5 km e 10 km, os ônibus sairão da Rua Pacatuba, nas imediações do Tribunal de Justiça de Sergipe, no Centro, a partir das 13h30. A última saída será às 15h. O destino é o bairro Eduardo Gomes, onde os corredores darão início às provas.

Já os atletas que disputarão o percurso de 24 km deverão embarcar na Rua Vila Cristina, próximo ao Colégio Atheneu, também a partir das 13h30. A última saída ocorrerá às 14h40. O trajeto será feito pela BR-101, com destino à cidade de São Cristóvão, local da largada dessa categoria.

A organização reforça que os ônibus não realizarão paradas durante o percurso para embarque de atletas no meio do caminho. Portanto, é importante que os atletas se programem para chegar com antecedência aos pontos de saída.

Para maior comodidade, estarão disponíveis serviços de guarda-volumes e sanitários nos locais de largada e chegada, e será distribuída água meia hora antes de cada prova. A organização orienta ainda que os atletas levem seus pertences devidamente identificados.

Foto: Marco Vieira