Sejesp e Federações de Artes Marciais debatem fortalecimento do esporte em Aracaju

Representantes da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp) reuniram-se com os presidentes das Federações de Artes Marciais de Sergipe para discutir demandas que possam impulsionar o crescimento das modalidades na capital. O encontro também abordou o apoio aos atletas de alto rendimento e contou com a participação do secretário Aquiles Silveira e do diretor de Esportes de Alto Rendimento da Sejesp, professor Yoakan Jócelis, vice-campeão mundial de Karatê.

O secretário Aquiles Silveira ressaltou a relevância da parceria entre o poder público e as Federações. “A Sejesp está comprometida em apoiar o esporte e proporcionar condições para que os atletas alcancem seus objetivos. As Federações têm um papel fundamental nesse processo, e queremos fortalecer esse diálogo para que as artes marciais ganhem ainda mais espaço e reconhecimento”, afirmou.

Para o professor Yoakan Jócelis, essa reunião marca um passo importante para o desenvolvimento das artes marciais na capital. “Nosso objetivo é trabalhar em conjunto para garantir melhores condições de treinamento, estrutura e oportunidades para os atletas que representam nossa cidade e nosso estado em competições nacionais e internacionais”, destacou.

Texto e foto AAN