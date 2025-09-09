Sejesp prorroga inscrição para novas turmas de atletismo no Estação Cidadania, em Aracaju

A Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp) prorrogou as inscrições para novas turmas de atletismo no Estação Cidadania, localizado no bairro Bugio. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e incentivar a prática de atividades físicas entre crianças e adolescentes de Aracaju. As inscrições devem ser realizadas de forma presencial até o dia 19 de setembro, no próprio Estação Cidadania, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Para efetivar a inscrição, é necessário que o responsável apresente a carteira de identidade da criança ou adolescente e o comprovante de matrícula escolar. As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, no horário das 14h às 17h, voltadas para jovens com idades entre 7 e 16 anos.

O secretário da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira, ressaltou a importância da iniciativa. “O atletismo é uma das bases do esporte, porque trabalha várias habilidades motoras e contribui diretamente para a formação física e disciplinar dos jovens. Além disso, é uma oportunidade para descobrir talentos e despertar o interesse por uma prática que pode transformar vidas”, afirmou.

Ele destacou ainda o papel social do esporte. “Quando oferecemos espaços como esse, estamos garantindo que nossas crianças e adolescentes tenham acesso a atividades que fortalecem a saúde, afastam da ociosidade e criam valores como respeito, disciplina e convivência em grupo. O esporte é um instrumento de cidadania”, completou.

Além da formação de base no atletismo, o Estação Cidadania é espaço de treinamento para atletas de alto rendimento que são destaque com medalhas e troféus de ouro em competições estaduais e nacionais.

Com a abertura das novas turmas, a Sejesp fomenta a prática esportiva como ferramenta de inclusão, desenvolvimento social e promoção da qualidade de vida para a juventude de Aracaju.

Foto: Marcelle Cristinne