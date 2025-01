Sejuc inaugura UBS na Cadeia  de Nossa Senhora do Socorro

A Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc) deu um importante passo na promoção de saúde e dignidade no sistema penitenciário ao inaugurar, nesta terça-feira, 21, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro. A nova unidade, fruto de convênio com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), objetiva garantir o acesso a cuidados médicos de qualidade para servidores e internos, promovendo a saúde integral dentro do sistema prisional.

O espaço conta com equipamentos novos e estrutura adequada, onde servidores e internos terão acesso a atendimentos especializados, a exemplo de serviços médicos, de enfermagem e acompanhamento contínuo. A unidade também contará com ações educativas sobre cuidados com a saúde, prevenção de doenças e promoção do bem-estar.

Para o diretor da Cadeia Territorial, Genilson Menezes, a instalação da unidade de saúde representa um marco significativo na unidade prisional. “A presença de uma UBS dentro da penitenciária facilita o acesso a tratamentos médicos, garantindo que as necessidades dos internos sejam atendidas com mais rapidez e eficiência. Isso não só melhora a qualidade de vida dentro da unidade, mas também contribui para a redução de agravos à saúde e proporciona um ambiente mais controlado e seguro”, explica.

A secretária de Estado da Justiça, Viviane Pessoa, destacou a relevância da inauguração de uma unidade básica de saúde para servidores e internos do sistema prisional. “Essa UBS representa um avanço significativo para a saúde dentro do sistema penitenciário, atendendo tanto os internos quanto os servidores que trabalham diariamente nas unidades prisionais. Garantir o acesso a cuidados médicos de qualidade é essencial para promover a dignidade e o bem-estar de todos. Com essa ação, reforçamos nosso compromisso com a humanização e a saúde pública, buscando não apenas tratar, mas também prevenir doenças e melhorar as condições de vida dentro das unidades”, afirmou Pessoa.

Próximos passos

Essa é a quinta unidade básica de saúde inaugurada no sistema prisional sergipano. Além da Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro, a estrutura também está presente no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan), no Presídio Feminino (Prefem), no Presídio Regional Senador Leite Neto (Preslen) e no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas).

De acordo com a secretária Viviane Pessoa, a expectativa é de expandir a implantação em outras unidades prisionais do estado, “ampliando assim o atendimento médico para mais detentos e reforçando o compromisso com a saúde pública dentro do sistema penitenciário”.

Texto e foto ascom Sejuc