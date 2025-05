Seletiva sergipana para a Copa NE de Futebol Digital acontece neste domingo

Disputas por quatro vagas nas modalidades EA FC 25 e eFootball 25 serão realizadas em 1º de junho no Shopping Jardins

Neste domingo, 1º de junho, o Shopping Jardins será palco da Seletiva Sergipana para a Copa Nordeste de Futebol Digital. As disputas acontecerão a partir do meio-dia, na Praça de Eventos Orquídea, reunindo jogadores em busca de uma das quatro vagas para a competição regional.

A seletiva será para duas modalidades (EA FC 25 e eFootball 25), ambas disputadas na plataforma PlayStation 5 (PS5), e as vagas são limitadas. Os competidores terão a chance de mostrar habilidade e estratégia para conquistar uma das duas vagas destinadas aos representantes sergipanos em cada categoria.

As inscrições estão abertas pelo valor de R$ 20 e os interessados devem realizá-las efetuando o pagamento via Pix para o telefone (79) 99928-7788 (Nubank). O número também está disponível para mais informações pelo WhatsApp.

A seletiva é realizada pela Federação Sergipana de Futebol Digital e E-Sports (FSFDE) em parceria com a DM Virtual Eventos, com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol Digital e Virtual (CBFDV). A expectativa é reunir talentos de todas as partes do estado, consolidando Sergipe como uma das forças no cenário do futebol digital nacional.

Circuito Escolar de Futebol Digital

No sábado, 31 de maio, o Shopping Jardins recebe uma eletrizante etapa do Circuito Escolar de Futebol Digital 2025 e o público de todas as idades está convidado a torcer e acompanhar as disputas entre os alunos dos colégios Americano Batista e Coese. A competição acontece das 8h às 18h na Praça de Eventos Orquídea.

Seletiva para a Copa Nordeste de Futebol Digital

O quê? Disputas promovidas pela Federação Sergipana de Futebol Digital e E-Sports (FSFDE) para a seleção de quatro representantes do Estado nas categorias EA FC 25 e eFootball 25 da competição regional.

Quando? Domingo, 1º de junho, a partir do meio-dia.

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? R$20 (inscrição via Pix para o telefone (79) 99928-7788).

Mais informações? (79) 99928-7788 (WhatsApp).

Fotos: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação