Selo Sebrae de Qualidade Empresarial está com inscrições abertas

O Sebrae Sergipe está com inscrições abertas para a obtenção do “Selo Sebrae de Qualidade Empresarial”, até o dia 14 de março. A metodologia é aplicada para empresas de micro e pequeno porte de todo o território sergipano dos segmentos de turismo, coworking, transporte (oficinas de automóveis), saúde e varejo.

O projeto tem como objetivo reconhecer e valorizar as empresas que se destacam pela excelência na gestão e pela qualidade dos serviços oferecidos. Para obtenção do Selo Sebrae de Qualidade Empresarial, as empresas que fizeram adesão ao Selo, realizarão uma autoavaliação inicial focada em seis eixos estratégicos, sendo eles: Gestão Estratégica; Foco no Cliente, Operação; Ambiental, Social e Governança (ESG); Biossegurança; Melhoria e Inovação.

Após a autoavaliação, consultores especializados farão visitas de conformidade para identificar as evidências necessárias. A partir dos resultados, serão identificadas oportunidades de melhoria, criando jornadas de desenvolvimento. Após conclusão da jornada, os micros e pequenos empresários irão receber nova visita dos consultores e a pontuação será atribuída à empresa. As empresas mais bem avaliadas serão reconhecidas com selo prata (de 60 a 74 pontos), ouro (75 a 89 pontos) ou diamante (90 a 100 pontos).

Os micro e pequenos empresários que desejam obter o selo para o seu empreendimento podem se inscrever por meio do link: https://forms.office.com/r/eNmNCA2vBv.

Ascom Sebrae – Foto: Jouis Fotografia