Selva Mágica anima as férias da criançada no shopping RioMar Aracaju

As férias escolares ganharam um toque de aventura no RioMar Aracaju. Até 18 de agosto, na Praça de Eventos Mar, para garantir a diversão dos pequenos, o shopping apresenta a atração “Selva Mágica”, um espaço temático que promete entreter e estimular a imaginação das crianças.

O ambiente recria o cenário de uma floresta encantada, com árvores cenográficas e uma decoração que remete ao universo da selva. No circuito de brincadeiras, os pequenos exploradores vão encontrar uma gigantesca piscina de bolinhas, escorregadores, rampas, obstáculos desafiadores, parede de escalada e até uma divertida casa na árvore, onde as crianças poderão entrar, explorar e viver suas próprias aventuras.

A atração é indicada para todas as idades, no entanto, crianças com até 4 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável – com gratuidade para o acompanhante.

O acesso à Selva Mágica custa R$ 50,00 por 30 minutos de brincadeira. Após esse período, o valor adicional é de R$ 15,00 a cada 15 minutos extras. Os ingressos estão à venda no local da atração. O funcionamento segue o horário do shopping: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

Exposição Smart Zoo

E as atrações do RioMar Animal não param por aí! A partir de 6 de julho, o shopping recebe a exposição Smart Zoo, uma jornada imersiva entre réplicas de animais que vivem nas selvas e savanas, em tamanho real. Sons, movimentos e tecnologia de ponta recriam o comportamento das feras de forma impressionante despertando a imaginação e o encantamento do público de todas as idades. O acesso é gratuito com resgate antecipado do “ZooPass”, feito através do App RioMar Aracaju.

