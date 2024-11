Sema e RioMar Aracaju promovem campanha de adoção de pets

Campanha de adoção de pet, em parceria com o Programa Aju Animal, acontece neste sábado no RioMar Shopping

Durante a ação, cerca de 60 animais, entre cães e gatos, estarão à espera de uma nova vida

Neste fim de semana, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), o RioMar Shopping realiza mais uma campanha de adoção consciente de pets, através do projeto Adoção de Estimação e do programa Aju Animal. A ação acontece no sábado (23) e domingo (24), das 16h às 20h, no piso L2, ao lado da Camicado.

Durante a campanha, cerca de 60 pets, entre cães e gatos adultos e filhotes, estarão à espera de um tutor amoroso para levá-los para casa. Nesta edição fazem parte da iniciativa as seguintes instituições: Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), Instituto Safira, Canto Animal, Projeto Acolher, Gatinhos da Ponte, Fraternidade Pet, Bando de Bichos e Projeto Thunder Cats.

O interessado em adotar um cão ou um gato precisa ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e assinar termo de responsabilidade. Os animais adotados seguem para o novo lar microchipados, vacinados e vermifugados.

O projeto Adoção de Estimação, que está na 45a edição, vem reforçar o compromisso e a responsabilidade com o socioambiental do RioMar Aracaju. Em todas as suas edições, a ação tem proporcionado uma segunda chance a muitos animais e já auxiliou a mais de 500 animais a encontrar tutores comprometidos com a integridade dos pets.

Serviço

O quê? Campanha Adoção de Estimação e Aju Animal, para adoção de pets, em parceria com diversas instituições.

Quando? Sábado (23) e domingo (24), das 16h às 20h.

Onde? Piso L2, ao lado da loja Camicado RioMar – Avenida Delmiro Gouveia, 400, Coroa do Meio.

O que é necessário para adotar? Ter 18 anos e apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência, além de assinar termo de responsabilidade onde se compromete a não abandonar ou maltratar o animal que está levando para casa.

Foto Arthur Soares

Lotti+Caldas Comunicação