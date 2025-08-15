Sema e RioMar Aracaju realizam mais uma edição do Programa Aju Animal

A campanha de adoção responsável acontece neste fim de semana, com a missão de encontrar um lar para 70 animais

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), realiza nos dias 16 e 17 a 4ª edição da Campanha de Adoção de Cães e Gatos do Programa Aju Animal. A ação acontece no RioMar Aracaju, das 16h às 20h, com a missão de encontrar um lar para 70 animais – entre cães e gatos resgatados de abandono ou maus-tratos – que hoje estão sob os cuidados de ONGs protetoras e prontos para receber afeto e proteção.

De acordo com a secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio, todos os pets adotados passarão por atendimento veterinário, garantindo saúde e segurança para a nova família.

O Aju Animal, reconhecido como referência em saúde e cuidado animal, tem no incentivo à adoção um dos seus principais eixos de atuação. Nesta edição, participam da campanha as instituições Adasfa, Gatinhos do IFS, Canto Animal, Gatinhos da Ponte, Thundercats, Fraternidade Pet, S.O.S Vida Animal, UFS, Instituto Safira, Baset, Projeto Acolher e Protetores Independentes.

Além da parceria com o Shopping RioMar, a ação conta com o apoio da Atalaia Rações, Fasouto, Parada Pet, Box das Rações, EMA Distribuidora e VetMed. A campanha será realizada no Piso L2 do RioMar Aracaju, ao lado da Camicado.

Serviço

O quê? Sema promove mais uma edição do Programa Aju Animal.

Quando? Dias 16 e 17 de agosto (sábado e domingo),das 16h às 20h.

Onde? Piso L2, ao lado da Camicado – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Instituições participantes? Adasfa, Gatinhos do IFS, Canto Animal, Gatinhos da Ponte, Thundercats, Fraternidade Pet, S.O.S Vida Animal, UFS, Instituto Safira, Baset, Projeto Acolher e Protetores Independentes.

Acesso? Gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – foto GettyImages