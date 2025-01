Sema no Seu Bairro: Ação em Aracaju distribui 200 mudas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) realizou, nesta quinta-feira, 30, a primeira edição do projeto ‘Sema no Seu Bairro’, que aconteceu no Santos Dumont. A ação foi um grande sucesso, com a doação de 200 mudas à população local, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a conscientização ambiental e com a parceria entre comunidade e poder público para a preservação e cultivo do meio ambiente. Das 200 mudas, 130 são de plantas medicinais e 70 de espécies arbóreas, todas produzidas no Horto Municipal.

A secretária Emília Golzio participou da ação e destacou a importância de estar presente nos bairros da Zona Norte para esclarecer a população sobre as mudas nativas e estimular a parceria da comunidade na arborização urbana. “Queremos incentivar todos a participarem, convidarem amigos e buscarem suas mudas. Ao plantar, não estamos apenas cultivando uma árvore, mas uma nova geração de vida verde que, ao crescer, trará sombra, frutas e um clima mais ameno para Aracaju”, afirmou. O secretário adjunto do Meio Ambiente, Vítor Batista, ressaltou que a ação tem como objetivo estreitar a relação entre a comunidade e os serviços prestados pela Secretaria do Meio Ambiente.

A moradora Genivalda dos Santos Ferreira foi uma das beneficiadas, escolhendo mudas de hortelã miúdo e tamarindo. “Ter um pé de fruta em casa é muito bom, principalmente quando você pode usar para temperos e até para cuidados medicinais. Eu gostei muito dessa ação e acredito que ela deveria ser expandida para outros bairros. Todo mundo deveria ter uma plantinha em casa”, comentou.

A próxima edição acontecerá em fevereiro no bairro Santa Maria.

Ascom/Sema – Foto: Raquel Fernandes