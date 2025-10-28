Programa “Sema no Seu Bairro” chega ao Santo Antônio na próxima sexta-feira

A Prefeitura de Aracaju realiza, nesta sexta-feira, 31, às 9h, mais uma edição do projeto itinerante “Sema no Seu Bairro”, promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema). A ação chega à praça da Colina do Santo Antônio com uma novidade: a distribuição de novas mudas voltadas para agricultura urbana. Entre as novas espécies disponíveis para doação estão: mamão, maracujá, tomate cereja, tomate e pimentão.

De acordo com a secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio, cada edição do evento é uma oportunidade de construir coletivamente um futuro mais verde. “É com muita alegria que chegamos ao Santo Antônio, o bairro mais antigo da nossa capital, para mais uma edição do ‘Sema no Seu Bairro’. Desta vez, além das ações de educação ambiental e orientação à população, teremos a chegada de três novas mudas frutíferas que não conflitam com as nossas espécies nativas: o maracujá, mamão e tomate cereja. São frutíferas que fortalecem a arborização produtiva, atraem polinizadores, geram alimento e convivem harmonicamente com o nosso bioma”, explicou.

O ‘Sema no Seu Bairro’ é um projeto itinerante que percorre diversos bairros de Aracaju, em que os moradores podem receber mudas de árvores e plantas medicinais, dialogar com técnicos da Sema sobre plantio, escolha de espécies e a importância da criação e manutenção de áreas verdes nos espaços urbanos.

Foto: Raquel Fernandes/Ascom Sema