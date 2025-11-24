Sema no Seu Bairro: Inácio Barbosa recebe a penúltima edição do ano nesta quinta

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), levará o projeto ‘Sema no Seu Bairro’ ao bairro Inácio Barbosa na próxima quinta-feira, 27. Esta edição acontecerá na Rua Copérnico, em frente à Sorveteria Moniery, a partir das 9h. O projeto tem o objetivo de promover a sustentabilidade e educação ambiental para a população.

O “Sema no Seu Bairro” é itinerante e já aconteceu em diversos bairros de Aracaju. Nele, os moradores podem receber mudas de árvores e plantas medicinais produzidas pela equipe do Horto Municipal, além de possibilidade de dialogar com técnicos da Sema sobre plantio, escolha de espécies e a importância da criação e manutenção de áreas verdes nos espaços urbanos.

Para o gestor de projetos da Sema, Pedro Menezes, “este projeto é uma oportunidade muito importante para a nossa equipe da Sema, como também para a população aracajuana. Porque nos permite conversar diretamente sobre os desafios ambientais da cidade, ouvir de perto as necessidades das comunidades e, ao mesmo tempo, também fortalecer a arborização de Aracaju por meio da distribuição de mudas que vem transformando os nossos espaços urbanos, afirmou.

Neste ano, o projeto já aconteceu nos bairros Santos Dumont, América, Lamarão, Coroa do Meio, Conjunto Castelo Branco, ressaltando que a gestão deseja atingir todos os públicos com essa ação. As mudas doadas são em sua maioria de espécies nativas da Mata Atlântica, como Cajueiro, Cana do Brejo, Ipês e outros.

Foto: Raquel Fernandes