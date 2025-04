Sema no Seu Bairro vai acontecer na Coroa do Meio, no próximo dia 30

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), levará o projeto “Sema no Seu Bairro” à Coroa do Meio. Esta edição acontecerá na Rua Renato Fonseca Oliveira, na lateral da UBS Hugo Gurgel, nesta quarta-feira, 30, a partir das 9h. A ação, que tem como objetivo promover sustentabilidade e educação ambiental, busca sensibilizar as comunidades da capital sobre a importância da preservação do meio ambiente.

O “Sema no Seu Bairro” é um projeto itinerante que percorre diversos bairros de Aracaju, em que os moradores podem receber mudas de árvores e plantas medicinais, dialogar com técnicos da Sema sobre plantio, escolha de espécies e a importância da criação e manutenção de áreas verdes nos espaços urbanos.

“Temos esse cuidado de que ao dar a muda é necessário também que a pessoa se informe sobre como cuidar e manter, além de qual espécie funcionará melhor para o desejo do cidadão, dentre outras questões que nossa equipe de arborização se dispõe a explicar e desmistificar durante o Sema no Seu Bairro”, ressaltou a gestora do Meio Ambiente de Aracaju, Emília Golzio.

Nesta edição, o evento contará com a participação dos técnicos dos Departamento de Controle e Licenciamento Ambiental, além dos serviços de limpeza que serão executados pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos – Emsurb.

Ascom/Sema

Foto: Raquel Fernandes