Semac e SupAnimal realizam campanha de adoção em Aracaju

Ação acontece neste fim de semana no RioMar e cerca de 40 animais estarão à espera de um final feliz

Visando incentivar o acolhimento responsável de animais, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) e a Superintendência de Proteção Animal (SupAnimal), em parceria com o RioMar Aracaju, realizam campanha de adoção entre os dias 24 e 25 de agosto. A ação acontecerá das 16h às 20h na Arena RioMar, ao lado da Camicado.

Segundo a superintendente de Proteção Animal, Kitty Lima, eventos como este são de extrema importância para que os protetores de animais e ONGs tenham seu trabalho reconhecido e possam destinar seus animais para doação. “Essas pessoas que resgatam animais de rua tiram do próprio bolso os recursos para cuidar deles, e muitas já não têm mais como acolher os animais, por conta dos espaços superlotados. Uma campanha como essa vem para estimular a adoção e, consequentemente, promover novos resgates de animais”, explica Kitty.

Ainda segundo a superintendente, a campanha servirá também para divulgar programas de apoio para destinação de ração, chipagem animal, entre outras ações. “Estamos em fase de visita às ONGs e abrigos, verificando as condições de saúde dos animais, para que só sejam disponibilizados para adoção, aqueles que estiverem em bom estado de saúde “, complementa.

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Deborah Dias, destaca que a adoção consciente ajuda a reduzir o abandono e o sofrimento animal, promovendo uma convivência saudável.

“A campanha educa sobre as necessidades dos animais, assegurando que sejam bem-tratados. Assim, ao adotar, estamos não apenas mudando a vida de um animal, mas também contribuindo para uma sociedade mais justa e empática”.

A ação conta com a participação de protetores independentes e das ONGs Anjos, Acolher Aju e Canto Animal, e o apoio da Atalaia Rações, Quatree, Labovet, além da Livraria Leitura. Por dia, uma média de 20 animais, entre cães e gatos, estarão aptos para a adoção. Os jovens e adultos já estão castrados e vermifugados. Já os filhotes deverão fazer a vermifugação de reforço na campanha.

“Vamos proporcionar um final feliz para animais que saíram do sofrimento e abandono das ruas, em um trabalho conjunto com as ongs e protetores que estão inseridos no cadastro da SupAnimal”, celebra Kitty Lima.

Foto GettyImages – Lotti+Caldas Comunicação