SEMAC PROMOVE AÇÃO EDUCATIVA ALUSIVA AO DIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE SERGIPE NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA

Em comemoração ao Dia das Bacias Hidrográficas de Sergipe, na próxima quarta-feira, 25, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas de Sergipe (Semac), vai promover um ‘Dia no Parque’ para estudantes da rede estadual de ensino. O evento acontecerá das 8h às 12h, no Parque Ecológico Poxim, localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 275, bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.

Durante o evento, os membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas sergipanas apresentarão seus trabalhos de forma lúdica, com jogos e brincadeiras voltados ao tema da preservação dos rios. De forma simbólica, serão plantadas mudas de árvores para destacar a importância do reflorestamento das nascentes dos rios, além da distribuição de mudas para plantio nas casas.

Confira a programação:

8h – Abertura

8h30 – Boas-vindas

9h30 – Momento lúdico