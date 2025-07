Semac promove expedição de Tototó em celebração ao Dia dos Manguezais

Unir um patrimônio cultural sergipano, o tradicional tototó, à preservação de um patrimônio da natureza em Sergipe: os manguezais. Esse foi o objetivo da expedição realizada em celebração ao Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, celebrado neste sábado, 26. Além da navegação pelo rio Sergipe em uma embarcação motorizada típica do estado, a ação incluiu apresentações artísticas, conhecimento, educação ambiental e plantio de mudas de mangue em uma área em que o ecossistema está degradado.

A mobilização, que começou no Atracadouro de Tototós, em frente ao mercado de artesanatos, no Centro de Aracaju, e terminou na Orlinha do São Braz, em Nossa Senhora do Socorro, foi promovida através de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), o Instituto Canto Vivo, o projeto Minha Terra é Ará, a Fundação Aimoré, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Nossa Senhora do Socorro e o Colégio São Lucas.

O secretário executivo de Estado do Meio Ambiente, Samir Felipe, destacou a importância dos manguezais e enalteceu a iniciativa. “É um ecossistema muito importante, principalmente para o nosso estado. O nosso maior símbolo, que é o caranguejo, depende diretamente da sobrevivência e da qualidade do manguezal para que a gente possa desfrutar. Então, fizemos um passeio de tototó reconhecendo as áreas de manguezais, com uma apresentação teatral, falando sobre a importância da conservação. Agradecemos e parabenizamos aos parceiros que abraçam a causam fizeram essa ação acontecer”, ressaltou.

Cerca de 100 pessoas participaram da ação e receberam orientações técnicas e formação educativa de forma lúdica. Entre elas, o professor e guia de turismo, Evilásio Pereira Félix. “Achei muito interessante essa atitude dos órgãos envolvidos e da Secretaria do Meio Ambiente. Foi muito bom. O texto, a apresentação teatral e também o conhecimento da nossa região. Tenho certeza que muita gente, mesmo morando aqui, às margens do rio, não conhece. Acho muito interessante, muito atrativa e de grande valia para todo mundo” , garantiu.

Manguezais sergipanos

Em Sergipe, 25 mil hectares de manguezais estão dispostos ao longo da costa, com destaque para Aracaju e para os estuários dos rios Sergipe, São Francisco e Vaza Barris. O Governo do Estado, por meio da Semac, vem fortalecendo ações voltadas à conservação, como a revisão do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (Gerco), a manutenção de Unidades de Conservação, iniciativas de educação ambiental e estudos para a implementação de créditos de carbono azul, que visam atrair recursos para preservar e recuperar essas áreas vitais.

Foto: Ascom/ Semac