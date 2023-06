Semac realiza Campanha de Adoção Animal em parceria com ONGs

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), por meio da Superintendência de Proteção Animal (SupAnimal), realizou neste sábado, 10, a primeira Campanha de Adoção Animal, com o objetivo de apoiar ONGs e protetores que atuam de forma independente, direcionando cães e gatos resgatados para adoção. A iniciativa contou com a parceria do Shopping Jardins, que cedeu o espaço para ação, além da Atalaia Rações e a FinoTrato.

De acordo com a secretária da Semac, Déborah Dias, a ação é resultado do mapeamento feito por meio do Cadastro Estadual de ONGs de Proteção dos Animais e dos Protetores de Animais, lançado há um mês pelo Governo do Estado. “Nosso intuito é fornecer apoio técnico e articulação à rede de defesa e proteção animal de Sergipe e subsidiar a construção de políticas públicas em prol do bem-estar animal em todo estado, como a realização de campanhas de adoção. É, sem dúvidas, um projeto que vai ajudar muito as ONGs que estão com seus espaços lotados”, declarou a gestora.

Segundo a superintendente de Proteção Animal, Kitty Lima, o objetivo da campanha é proporcionar um final feliz para os animais resgatados. “Temos ONGs que estão superlotadas com animais já saudáveis e não adianta deixá-los assim, porque a tendência é chegar mais animais que precisam de ajuda. Então esse é o momento para que eles tenham um final feliz e um novo lar. Além da campanha de adoção, também iniciamos o apoio aos protetores por meio das castrações no ‘Sergipe é aqui’. Foi o que aconteceu em Carmópolis, onde protetores se cadastraram e foram chamados para levar seus animaizinhos para realizar o procedimento. Então estamos muito felizes com esse resultado e que venham mais ações”, declarou a superintendente.

Além de ajudar as ONGs, proporcionar um lar para um animal resgatado também é uma forma de dar qualidade de vida e bem-estar para ele. O publicitário André Angelo, que adotou uma gatinha durante a campanha da Semac, destacou que a ação estimula a adoção responsável. “Para quem nunca teve um animal, essa é uma ótima oportunidade, porque é a melhor companhia que você pode ter”, frisou ele, elogiando a organização e os parceiros do evento.

A enfermeira Tatiana Arimateia, que estava acompanhada da sua filha Lis, de 4 anos de idade, também falou da importância da adoção. “Eu acho maravilhoso porque a pessoa quer adotar um cachorrinho e não sabe onde, e tendo esse espaço fica mais fácil”, concluiu.

Foto: Ascom Semac