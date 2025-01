Semac realiza reunião de prestação de contas na segunda-feira

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas de Sergipe (Semac), realizará na próxima segunda-feira, 9, às 8h, uma reunião de prestação de contas com instituições do meio ambiente, órgãos fiscalizadores e instituições de ensino. Durante o encontro, que será realizado no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), em Aracaju, serão apresentadas as ações realizadas ao longo do ano de 2024, além do planejamento para o primeiro trimestre do ano de 2025.

A secretária da Semac, Deborah Dias, e os técnicos da pasta destacarão os principais indicadores, esclarecerão dúvidas e apresentarão algumas das ações planejadas para o primeiro trimestre de 2025, incluindo a realização da Conferência Estadual do Meio Ambiente, prevista para o dia 19 de fevereiro.

Outra iniciativa relevante que será destacada é a apresentação da proposta feita pela Semac ao Ministério das Cidades para inclusão no Novo PAC. O objetivo é ampliar a coleta seletiva de resíduos recicláveis secos nos municípios integrados aos consórcios públicos de saneamento básico, fortalecendo a participação de catadoras e catadores de materiais recicláveis nesse processo.

