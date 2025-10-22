Semac renova o aviso meteorológico para chuvas moderadas a intensas e ventos fortes em Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), renova o aviso meteorológico que sinaliza a ocorrência de chuvas moderadas a intensas e ventos fortes, com validade das 10h desta quarta-feira (22), até as 10h da quinta-feira (23).

De acordo com o boletim meteorológico, há probabilidade de chuvas moderadas a intensas atingirem as regiões do centro-sul, sul sergipano, agreste central e Grande Aracaju, em decorrência da atuação de uma frente estacionária, que continua canalizando fluxo de umidade persistente e favorecendo o transporte de nuvens de chuva e ventos intensos para o território sergipano.

Durante o período, as precipitações podem apresentar acumulados superiores a 50 mm e ventos entre 40 e 70 km/h, além da possibilidade de descargas elétricas.

A Semac alerta que as chuvas podem gerar alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamento de pequenos córregos e riachos, bem como elevação do nível de rios e lagoas nas regiões afetadas.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições sinóticas, e novas atualizações poderão ser emitidas a qualquer momento.

