Semáforos com botoeiras da Beira Mar funcionam normalmente

Na manhã desta quarta-feira, 29, alguns condutores informaram sobre a instabilidade de funcionamento dos semáforos instalados na cabeceira ponte Juscelino Kubitschek. De imediato, a equipe semafórica da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) esteve no local e constatou que não havia instabilidade, estavam em normal funcionamento.

De acordo com a SMTT, os semáforos fecham somente quando a botoeira é acionada, para que os carros parem e permitam a travessia dos pedestres e ciclistas. No entanto, alguns pedestres e ciclistas acionam o fechamento do semáforo, mas acabam atravessando quando há a possibilidade por menor fluxo de veículos, e aí o fechamento já acionado ocorre posteriormente, dando a sensação de instabilidade aos condutores. O diretor de Planejamento e Sistemas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, Flávio Novais, explica que ao apertar a botoeira, o cidadão precisa aguardar o tempo e que ele varia para estar em sincronia com o semáforo já existente.

“O fechamento dos semáforos para a travessia de pedestres e ciclistas, após o acionamento das botoeiras, não é fixo. A variação é causada pela sincronia entre os semáforos novos com o semáforo já existente localizado no acesso da avenida Tancredo Neves para a avenida Beira Mar. Isso acontece por uma questão de segurança”, detalhou Flávio.

Ele destaca, ainda, que o tempo de travessia dos pedestres e ciclistas é fixado em 30 segundos, período em que podem passar para o outro lado da via com segurança.

Segurança

Os dois semáforos com botoeira foram instalados para garantir mais segurança aos pedestres e ciclistas que precisam atravessar a via. Desde o momento em que passaram a funcionar, as sinalizações têm facilitado a travessia dos cidadãos que passam pelo local. A iniciativa tem como principal objetivo aumentar a segurança de quem circula pela região, especialmente durante a execução das obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, que estão sob responsabilidade do Governo do Estado.

Foto: Ascom/SMTT