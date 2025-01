Semáforos na Beira-Mar entram em funcionamento a partir de segunda

Devido à obra do Governo do Estado de construção do Complexo Viário, a nova gestão da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) assim que assumiu, precisou fazer readequações emergenciais para garantir a segurança, não somente dos condutores, mas também de pedestres e ciclistas que, até então, não estavam contemplados com nenhuma medida de segurança na região.

A partir desta sexta-feira, 24, mais uma medida necessária foi tomada, e dois semáforos foram instalados na Avenida Beira-Mar, na cabeceira da ponte Juscelino Kubitschek, um no sentido Atalaia-Centro, e outro no sentido contrário. Os semáforos funcionam até domingo em modo piscante, e a partir de segunda-feira, 27, estarão operando normalmente.

Os novos semáforos contam com botoeira, o que significa que serão ativados apenas quando houver demanda de travessia, atendendo exclusivamente a pedestres e ciclistas.

A ativação dos semáforos de sexta a domingo no modo piscante é uma etapa preparatória para que os motoristas se acostumem com a nova sinalização, antes que entrem em pleno funcionamento na segunda-feira.

